OBJAVLJENA IMENA DOBITNIKA PRESTIŽNIH MARK AWARDS 2022 PRIZNANJA!

Marketing mreža objavila je imena dobitnika prestižnih Mark Awards priznanja koja će, 21. oktobra na svečanoj ceremoniji, biti uručena stručnjacima iz kompanija u Srbiji za lične poslovne i profesionalne uspehe. Za priznanja ove godine nominovana su čak 54 stručnjaka, a stručni žiri doneo je odluku da nagradi njih 12, koji su u 2021. ostavili trag na tržištu Srbije. U kategoriji Chief Marketing of the Year nagrada je pripala Nataši Šarčević, direktorki marketinga i inovacija u kompaniji Atlantic Štark, dok je Bojana Nenadović, marketing direktorka u kompaniji Coca-Cola HBC, dobitnica priznanja u kategoriji Chief Marketing of the Year – Multi Country. Aleksandra Stevović, brend menadžerka u kompaniji PepsiCo, proglašena je dobitnicom u kategoriji Brand Manager of the Year. Maja Vujašković Đureinović, Country Communication Manager u kompaniji IKEA South East Europe, istakla se u kategoriji PR/Corporate Communications Manager of the Year, a Sanja Tomić, Employee Communication Manager u A1 Srbija, dobitnica je u kategoriji Internal Communications Manager of the Year. Employer Branding Manager of the Year je Sanja Miladinović, menadžerka za regrutaciju, selekciju, privlačenje i razvoj talenata u kompaniji PepsiCo. Digital Marketing Manager of the Year je Olja Nestov, Senior Digital Marketing Specialist Grand kafe, a CSR Manager of the Year je Suzana Đorđević, direktorka Hemofarm Fondacije. Filip Gujaničić, Junior Brand Manager u kompaniji Frikom, osvojio je nagradu u kategoriji Rising Star of the Year, za marketing profesionalce do 30 godina. Milena Đorić Gudurić, direktorka marketinga za tržišta Srbije, Crne Gore i BiH u kompaniji Mastercard, osvojila je titulu Brand Innovator of the Year, dok je Danijela Gašparac, Head of Market Research - CEO Advisor, Telekom Srbija i Marketing & Communication Consultant Srbija voz i UNDP, dobitnica u kategoriji Super Hero of the Year, za marketare koji su, uprkos brojnih krizama i izazovima tržišta hrabro nastavili sa komunikacijom ka potrošačima. Na predlog članova žirija, Đorđu Jovanoviću, marketing direktoru za tržište Balkana u kompaniji Xiaomi, dodeljeno je Specijalno priznanje za lični doprinos razvoju struke u Srbiji. Žiri Mark Awards činilo je 15 uglednih profesionalaca – direktora kompanija, direktora kreativnih, PR i digitalnih agencija, kao i jedan predstavnik organizatora, odnosno strukovnog medija iz Srbije. Ove godine žiri je radio u sastavu – Aleksandar Goračinov, Partner, Evoke Group; Ivan Zeković, CEO, Carnex; Miloš Jovović, Direktor strateškog planiranja za Centralnu Evropu, PepsiCo; Marko Njavro, General Manager SBU Snacks, Atlantic Štark; Nataša Filipović, Managing Director, Ovation BBDO; Milivoj Đorđić, General Manager Adria Region, SmartPoint Adria; Milija Zeković, CEO, SBB Srbija i Telemach Montenegro; Neda Đokić, Managing Director, HEINEKEN Srbija; Olga Ristić, General Manager, Frikom; Srđan Lazović, General Manager, Philip Morris International (BiH & Montenegro); Iva Đurković, Managing Director, OMD Media & LUNA TBWA Beograd; Vanja Cvetkov, Business Director, Centrade Cheil Adriatic; Violeta Kovačević, CEO, Mercator-S; Vuk Kosovac, Head of Retail, Executive Board Member, OTP banka Srbija i Ivana Parčetić Mitić, osnivač i CEO, Marketing mreža. Cilj Mark Awards nagrade jeste da podstakne i motiviše marketing i komunikacijske stručnjake iz kompanija u Srbiji, ali i ukaže stručnoj javnosti na njihove potencijale, talente, kreativnost i sposobnost za postizanje vrhunskih poslovnih rezultata i prepoznatljivost brenda. Mark Awards je nagrada kojom strukovni portal Marketing mreža želi da promoviše profesionalne uzore, ali i da svoj doprinos unapređenju i razvoju struke u Srbiji. Za razliku od drugih strukovnih nagrada na tržištu Srbije, Mark Awards nagrade dodeljuju se pojedincima za lične poslovne i profesionalne uspehe, odnosno pojedincima koji su ostavili trag na tržištu marketinških komunikacija u Srbiji u prethodnom periodu.

Kurir