MILENA OTVORENO O SVEMU PA I O PRSTENU NA RUCI: Otkrila i šta sve čaršija o njoj priča

BEOGRAD - Udovica političara Olivera Ivanovića, Milena Ivanović, u najnovijem razgovoru za medije otvoreno je pričala na više tema uključujući i veliku popularnost koju uživa.

- Nisam očekivala da će sve da ode u takvom nekom smeru. Da ću ja da steknem popularnost, takvu, posle svega što mi se dogodilo. Ne mogu da kažem da mi ne prija popularnost, naravno da mi prija. Sve, međutim, ima svoju granicu, i te neke granice se ponekad prelaze. To je ono što ne prija. Jednostavno postoje neke stvari o kojima ne bi trebalo da se piše, postoje neke stvari o kojima bi trebalo da se vodi računa.

Ona je za Story dodala i sledeće: Ja zaista ne želim da gradim karijeru, niti svoj profil na osnovu nekih skandala i isključivo svog privatnog života ili fizičkog izgleda, nego na osnovu nekih drugih vrednosti koje posedujem i to je, zapravo, jedina stvar koju ja danas želim - rekla je Milena Ivanović, pa se osvrnula na interesovanje javnosti za njenu vezu sa Igorem Jurićem, pogotovo na priče oko njihove navodne veridbe, te udaje, kao i zajedničkog života.

- Pričalo se da se udajem, ali je to samo još jedna spekulacija. Šta god da uradim, napišem, sve se tumači na neki način. Prosto, svima je važno. Klikće se na te vesti koje se pišu o meni. To je samo još jedna senzacija u vezi mene koja nema veze sa istinom. Ne nosim verenički prsten. To je komad nakita koji ja volim iz nekih sasvim drugih razloga. Ali, eto, to je ljudima interesantno. Privlači pažnju javnosti - rekla je za "Stori".

- Stotine hiljada poruka tokom leta sam dobila. Osuđuju me zato što ponovo volim, što živim, osuđuju to kako se oblačim, što popijem čašu vina... Sada će pet punih godina od smrti mog muža. Kada sam postavila zajedničku sliku sa čovekom kojeg volim i sa kojim živim, vodila sam se najčistijom emocijom. Ne postoji vreme kada možete da opet volite, neki rok. To je najlepša stvar koja može da vam se desi. Bilo je mnogo više pozitivnih komentara ali uvek su ti negativni u fokusu. Da li je greh što ja nekoga ponovo volim? - upitala se Milena nedavno u emisiji "Kec na jedanaest".

Kurir.rs/Story