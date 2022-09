"MAME ĆE OPET BITI OSTAVLJENE NA CEDILU!" Ružičić: Očekuju od nas da budemo superheroji, a na pelene dajemo TREĆINU MINIMALCA!

Novim povećanjem minimalne zarade nisu obuhvaćene žene na porodiljskom i bolovanju radi nege deteta.

Ova vest iznenadila je roditelje i udruženja građana koja se bave roditeljskim pitanjima i pravima, jer radnike od 1. januara naredne godine očekuje povećanje minimalne zarade, koja treba da iznosi 40.020 din.

Međutim, ovo povećanje ne odnosi se na porodilje koje imaju minimalna primanja, jer će one nastaviti da primaju prethodni iznos "minimalca” dok se ne vrate na posao.

O ovoj temi u Novom Sadu sa urednicom Roditeljskog portal “Bebac” Jasminom Mihnjak razgovarala je novinarka Kurir TV Staša Keneški.

- Uvek smo na strani majki posebno u ovim izazovnim vremenima. Svi koji radimo i imamo neke plati svedočimo gubitku njene vrednosti. Možemo da zamislimo ljudima na minimalcu, a tek roditeljima. Gubimo optimizam po pitanju iskrene i prave podrške države roditeljima. Na žalost, ovaj problem se neće rešiti i mame će opet biti ostavljene na cedilu.

Jovana Ružičić iz Centra za mame bila gošća emisije Puls Srbije gde je o ovoj temi razgovarala s voditeljima Anastasijom Čanović i Ivanom Kleutom.

- Izuzetno je teško danas biti majka u Srbiji, i po pitanju finansija, i kad je reč o očekivanjima, ali i balansa. Živimo u vremenima koja nisu naklonjena porodici, u sistemu koji od porodica, čitaj mama, da budu superheroji. Plus da izgledamo kao manekenke, a da deca idu na 14 sportića. Imamo neostvariv ideal, koji se i dalje nameće. Svaka mama koja to ne može da ispuni se nalazi u nezavidnoj poziciji. Ni povećani minimalac ne pokriva potrošačku korpu, i to samo hranu. Ovo nije usamljen primer. U prosveti kad se povećaju plate, porodilje ih ne dobijaju nego tek kad se vrate na posao.

