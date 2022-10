BEOGRAĐANKI PRESELA ROMANSA SA ABDULOM NA MORU! Potresna ispovest žene koja je ostala bez stana i para posle letovanja!

preselo joj more

Jedna Beograđanka u svojoj iskrenoj ispovesti otkrila je kako je prevarena i kako je ostala bez stana i novca.

"Egipćanin Abdul zaveo me je pre dve godine u rizortu u Hurgadi, gde je radio kao animator. Zaljubila sam se, Osećala sam se kao u bajci. Slušala sam tad srce umesto razuma, pa sam ga zasipala poklonima, slala mu novac iz Beograda. Krajem prošle godine nagovorio me je da kupimo stanu Hurgadi, da se preselim tamo, da uživamo u našoj ljubavi.

Prodala sam stan u Beogradu, Abdulu odnela pare u Egipat i ubrzo shvatila da je on običan plejboj i iskusan prevarant, koji mi je slomio srce i ojadio me za najmanje 110.000 evra", počinje svoju ispovest 58-godišnja Beograđanka, uspešna preduzetnica, razvedena, majka odrasle ćerkei baka jednom unučetu, piše Informer.

Ova naočita brineta, plavih očiju, vlasnicaje uspešnog preduzeća, autoritativna je i veoma razborita i inteligentna, pa je utisak da je potpuno neverovatno da joj je neko tako zamutio razum i upropastio joj život.

Apel drugim ženama

- Želim da objavite ovu moju ispovest prvenstveno da bih upozorila druge žene da ne nasednu kao ja, jer sam uverena da u luksuznim hotelima u Egiptu operišu iskusni prevaranti i da nisam jedina žrtva - napominje žena.

Ona godinama letuje u Egiptu, i to više puta godišnje, a u poslednje tri i po godine uvek je odsedala sa ćerkom i unukom u rizortu četrdesetak kilometara od Hurgade.

- Abdul Medžid Saleh Tajmur, ako mu je to pravo ime, mlađi je dvadesetak godina od mene i bio je najpre animatoru tom hotelu, a onda je postao menadžer animacionog tima. Tamo smo se upoznali, bio je kulturan, duhovit i uslužan objašnjava ona. Pretprošlog leta, 2020. godine, Abdul prišao joj je dok je ležala pored bazena, i potpuno ozbiljno joj rekao: „Ja tebe mnogo volim."

- Bila sam u šoku, pa sam mu zbunjeno odgovorila: ,,Pa i ja tebe", sve misleći da je to neki flert ili igra, a on je onda rekao, opet ozbiljno: ,,Ja tebe volim kao muškarac ženu." Bila sam šokirana, ali ne mogu da kažem da mi nije godilo - kaže ona. Nakon tog razgovora počela je igra zavođenja i mladi Egipćanin je našu sagovornicu počeo da zasipa komplimentima, romantičnim porukama i pažnjom.

- Vratila sam se u Beograd tog leta, a on mi je i dalje slao poruke. Ne svaki dan, ali mi je prijala ta konverzacija s njim i polako sam se zaljubila u njega. Zbog njega sam prošle godine prvi put otišla u Egipat sama. Od juna do novembra 2021. išla sam čak šest puta kod Abdula u Hurgadu, gde on ima neki manji stan. Tada je bilo sve idilično, bio je romantičan, donosio mi doručak u krevet, kuvao mi je, brinuo o meni... - priča ova Beograđanka.

Egipćanin je u to vreme počeo da joj priča da su njih dvoje suđeni jedno drugom, da bi trebalo da žive zajedno u Egiptu i da tamo pokrenu zajednički posao.

- Kad god bih se vratila u Srbiju, jedva sam čekala da ponovo odem u Hurgadu, da budem s Abdulom. I tada, kad sam bila potpuno zaslepljena, počeo je da mi traži novac. U početku su to bile manje sume, slala sam mu „Vestern junionom". Ne znam ni koliko puta sam mu poslala novac u tih nekoliko meseci. Trebalo mu je, navodno, za popravku kola, za lekove za majku, koja živi u Kairu...

Žalio se da mu je mala plata, da se jedva krpi, a ja sam mu redovno slala pare. Jednom mi je čak tražio da kupim dva nova,,ajfona" da bismo imali iste, da svi u Egiptu znaju da smo zajedno i ja sam to uradila - priseća se ona. U jesen 2021. Abdul joj se požalio da je u stan morao da primi sestru i bolesnu majku iz Kaira.

Živela sam kao u zatvoru

- Tada je počeo da priča kako bi najbolje bilo da kupimo stan u Hurgadi i da se tamo preselimo zajedno... Kad sam ćerki, rođacima i prijateljima predočila tu svoju ideju, svi su pokušavali da me odgovore, a ja sam bila luda za Abdulom. Požalila sam mu se da me svi odgovaraju od selidbe u Egipat, a on mi je govorio: ,,Šta ćeš u Srbiji? Vidiš da te tamo niko ne voli!" Samo sam želela da odem kod njega, pa sam prelomila, prodala stan u Beogradu i otišla u Hurgadu - priča žena.

Ona je najpre ponela novac za depozit za stan u Hurgadi, ali Abdul ju je ubeđivao da to tako ne funkcioniše i da se stanovi isplaćuju samo u celosti.

- Prenela sam sav novac od stana u Egipat iz nekoliko puta i sve sam dala Abdulu, ali stan nikada nismo kupili. Upoznala sam mu tada majku, sestre, živeli smo jedno kraće vreme zajedno, sve sam ih izdržavala. Njegova manipulacija i kontrola su bile užasne i počela sam da shvatam da sam bukvalno mentalno silovana. Živela sam kao u zatvoru, nigde nisam mogla da idem sama. Učila sam o njegovoj religiji i nismo imali seks jer mu, navodno, to vera nije dozvoljavala...

Ubrzo sam počela da ga se plašim, mislila sam da će me ubiti. U decembru prošle godine sam bukvalno pobegla na avion i vratila se u Srbiju, bez para - ispričala je naša sagovornica.

Abdul je i nakon toga nastavio da joj šalje poruke, ali ona mu nije odgovarala:

- Po povratku u Beograd plakala sam kao kiša. Pare ću ponovo zaraditi, ali osećam se emotivno iskorišćeno. Umalo sam upropastila i porodicu i posao. Tom prevarantu sam dala ukupno 110.000 evra, možda i više. Na kraju mogu samo da zahvalim svojoj ćerki i prijateljima jer su mi pomogli da ponovo stanem na noge.

