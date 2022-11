MARIJANA IZ PANČEVA ČUVA OVAJ STARI SRPSKI ZANAT OD ZABORAVA: Srpsko pletivo osvojilo modne prestonice sveta (FOTO)

Tradicionaln srpsko pletivo ponovo osvaja modne prestonice sveta, a u unikatne i luksuzne rukotvorine upleteni su ljubav, talenat, vizija i duša naše najlepše Srbije.

Marijana Andrić je iz Pančeva. Sa sedam godina seli se u Grčku u kojoj je odrasla, a potom i osnovala svoju porodicu. Marijanin profesionalni odnos sa modnom industrijom počinje dosta rano, u porodičnoj kompaniji u Grčkoj, gde je učila procese neophodne za funkcionisanje jednog uspešnog modnog brenda. Sedam godina bila je i menadžer prodaje poznatih modnih brendova.

Po povratku u Srbiju, Marijana se susreće sa dugom tradicijom pletenja na ovim prostorima, a upoznavši pletilje, njihov talenat, ljubav i predanost ka svakoj brižno ispletenoj niti, odlučuje ne samo da pokuša da sačuva dragocenost ovog ručnog rada, već i da ga oživi i osavremeni.

U misiju oživljavanja pletenja, a sa idejom o modernom srpskom brendu koji će biti prepozant u celom svetu, Marijana je krenula sa svega par pletilja, a potom ih je okupljala, tražeći ih širom Srbije, kako bi, naposletku, kreirala jedinstveni Maridruna tim.

Marijana Andrić za Kurir

Srbija ima najbolje pletilje

Marijana Andrić kaže za Kurir da je njena misija da nešto tradicionalno i srpsko pretvori u moderan dizajn i da nove generacije u Srbiji ovaj zanat nauče od starijih iskusnih pletilja.

- Do pre osam godina ovaj zanat je izumirao u našoj zemlji, međutim, mislim da smo uspeli da probudimo svest kod mladih žena da ovim zanatom mogu da se bave i da zarađuju od njega. Da spoje tradicionalno, korisno, talenat, zadovoljstvo, kreativnost i zaradu u jedno. Išla sam od mesta do mesta u našoj zemlji i okupila dame iz svih krajeva koje se bave ovim zanatom. One rade kao udruženja njih desetak ili petnaestak čak i pojedinačno u svojim kućama. Moj cilj je da ih okupim na jednom mestu. Jedan ozbiljan brend to i zahteva - kaže Andrićeva i dodaje:

- Našu originalnost i kreativnost su odmah prepoznali u inostranstvu. Izašli smo na izložbu u Parizu u septembru gde su nas primetili najveći dizajneri iz celog sveta. Srbija ima najbolje pletilje - poručila je Andrićeva.