UNICREDIT BANKA SIGURNO MESTO ZA VAŠU ŠTEDNJU – 3,5% NKS na oročenu štednju u evrima (EKS 2.93%)

UniCredit Banka Srbija, kao jedna od sistemski najznačajnijih i najvećih banaka na tržištu sa tradicijom, ima do sada odličnu ponudu za oročenu štednju. Svim klijentima koji odluče da u ovom periodu donesu svoj novac na štednju u UniCredit Banku, na raspolaganju su izuzetno konkurentne kamatne stope koje se kreću do čak 3,5% za evre (EKS 2.93%) za period oročenja od 36 meseci ili do 4,8% (EKS 4.87%) za štednju u dinarima za period oročenja od 12 meseci. Paket račun štedenje je besplatan i može se otvoriti u bilo kojoj najbližoj ekspozituri. Klijentima je novac na raspolaganju u svakom trenutku, što ovu ponudu zaista čini sjajnom.

Banka se trudi da uvek izađe u susret svojim klijentima, te je pripremila modele štednje prilagođene njihovim potrebama i njihovom ritmu života. Bitno je da se na štednju ne gleda kao na odricanje, već način da pravilno i najbolje rasporedi novac. UniCredit Banka Srbija se trudi da odgovori na sve zahteve tržišta i klijenata, te tako sada otvara vrata novim klijentima koji se odluče da svoju štednju započnu upravo ovde.

Pozivamo vas da više detalja o ovoj letnjoj ponudi saznate putem sajta banke ili da posetite jednu od 72 ekspoziture širom Srbije, gde su vam na raspolaganju savetnici koji vam mogu dati sve dodatne informacije.

Ponuda važi za nove klijente počevši od 9.11.2022. godine.

foto: Promo

Reprezentativni primer za Oročenu štednju u dinarima:

Ponuda važi za nove depozite od 09.11.2022. godine. Reprezentativni primer za Oročenu štednju u dinarima: Klasičan oročeni depozit u valuti RSD; iznos 1.000.000,00 RSD ; NKS fiksna, na godišnjem nivou: 4,80%; EKS 4.87%. Kamata se obračunava primenom proporcionalnog metoda; *Period oročenja: 12 meseci; Ukupan znos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja 1.048.666,67 RSD, ukupan iznos neto kamate: 48.666,67 RSD. Nema kriterijuma za indeksiranje depozita. Obračun rađen na dan 07.11.2022. godine. Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Minimalni iznos za oročenje je 2.000,00 RSD. Preduslov za oročenu štednju je otvoren Paket račun Štednje koji je besplatan.

Reprezentativni primer za Oročenu štednju u evrima:

Ponuda važi za nove depozite od 09.11.2022. godine. Reprezentativni primer za Oročenu štednju u evrima: Klasičan oročeni depozit u valuti EUR; iznos 20.000,00 EUR; NKS fiksna, na godišnjem nivou: 3,50%; EKS 2.93%. Kamata se obračunava primenom proporcionalnog metoda; *Period oročenja: 36 meseci; Ukupan znos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja 21.811,44 EUR, ukupan iznos neto kamate: 1.811,44 EUR. Nema kriterijuma za indeksiranje depozita. Svi troškovi koji padaju na teret korisnika:poreska obaveza 15%, iznosi 319.67 EUR, Obracun radjen na dan 07.11.2022.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Minimalni iznos za oročenje je 50 EUR. Preduslov za oročenu štednju je otvoren Paket račun Štednje koji je besplatan.

Promo tekst