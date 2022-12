UKIDA SE ZAKAZIVANJE PREGLEDA KOD DOKTORA OD 1. DO 5. U MESECU! Ministarka Grujičić: Evo šta je POTPUNO SUMANUTO i od kada kreće!

Ministarka zdravlja prof. dr Danica Grujičić izjavila je danas da će do Nove godine biti ukinuto zakazivanje termina kod lekara od 1. do 5. u mesecu preko IZIS.

- Potpuno je sumanuto da neko ko dođe osmog ne može da dobije adekvatan pregled. I to radimo iz prostog razloga što ne želimo da Urgentni centar ostane ono što je sad - praktično najveći dom zdravlja u Srbiji. Insistiraćemo na tome da dom zdravlja, kao primarna zdravstvena zaštita, završava veći deo posla kako bi se čitav taj posao racionalizovao - izjavila je ministarka Grujičić u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije (UKCS), gde je zajedno sa direktorkom RFZO prof. dr Sanjom Radojević Škodrić imala sastanak sa rukovodstvom UKCS i direktorima svih klinika UKCS.

Ministarka Grujičić u UKCS foto: Kurir

Možda će, navela je prof. Grujičić, biti nekih kadrovskih promena, možda neće, to sad ostaje da se vidi.

- Videćemo kakvi su izveštaji po klinikama, koliko smo ispunili normu. Dobili ste da napravite kategorizaciju operacija. Za procenu uspešnosti rada, posebno hirurške klinike, nije dovoljno samo koliko ste operacija imali, već i kakve su te operacije, kakvi su rezultati, kakav je kvalitet života pacijenata. Nadam se da svi delite isto mišljenje - rekla je Grujičić i dodala da će se prof. Radojević Škodrić i ona truditi kao jedan tim da plate u zdravstvu budu što veće, onoliko koliko to budžet dozvoljava, te da će verovatno ići na poseban vid nagrađivanja onih grana medicine koje su izuzetno teške.

U vezi sa pričama da će zabraniti rad privatno, prof. Grujičić je rekla kolegama da imaju pravo na dopunski rad.

- Imate pravo na jedno i po radno vreme i to niko ne može da oduzme i preseče preko noći. Nije to toliki problem u UKCS koliki je u unutrašnjosti, gde su manje sredine i gde ljudi zaista moraju da se obraćaju u privatne ustanove zato što doktori koji rade u zdravstvu striktno se drže nekih zakazivanja i slično - kazala je Grujičić.

Dodala je da idu ka digitalizaciji, a cilj je da se u prvoj fazi optički kabl dovede do svakog doma zdravlja i svake ambulante.

- Na taj način imaćemo odličnu kontrolu i videćemo na osnovu te kontrole da nagradimo one koji među nama najbolje rade - istakla je Grujičić i dodala da je izašao pravilnik o "of lejbl" davanju lekova (leka mimo odobrenih indikacija, prim. nov.) samo ćemo morati da sačekamo da prođe etičku sednicu lekarskog komiteta kliničkog centra i moći ćete da date najveći broj tih jeftinih, starih, dobrih citostatika koje do sada nismo mogli da dajemo.

foto: Kurir

Radojević Škodrić je navela da je jedan od prioriteta smanjenje listi čekanja na kojima intezivno rade.

- Jasno nam je i negde smo navikli da je Fond kriv za sve. Molim vas da kada imate neke druge razloge koji su organizacioni, nedostatak kadra, da ne bude izgovor RFZO jer se sada vidi, recimo na ortopediji, da smo obezbedili sve vrste proteza i kukova i kolena, sav potrošni sanitetski materijal i lekove. Tako da to više neće proći. Sada sav metarijal i lekovi čekaju pacijenta - navela je Radojević Škodrić i dodala:

- Prioritet će da bude i dopunski rad za koji postoje dva modela na kojima intenzivno radimo, ali pre toga svako mora ispunite normative u obaveznom delu, onom za koje vam dajemo plate. Ostatak vremena imaćete najverovatnije dva modela o čemu ćemo naknadno.

Da moraju da rešavaju liste čekanja i arhive naveo je prof. dr Milika Ašanin, direktor UKCS.

- Imamo i zahteve za propisivanje lekova van liste lekova. UKCS je to do sada radio sam i to u onolikim sredstvima koja su u jednom momentu mogla da ugroze našu likvidnost - istakao je prof. Ašanin.

