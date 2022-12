NASTAVNICA KOJA JE PRETILA ĐACIMA DA ĆE IM DOVESTI BATINAŠE U ŠKOLI RADI VEĆ 12 GODINA! Moguće je da joj ovo nije PRVI ISPAD

Nastavnica iz Osnovne škole "Sveti Sava" u Vrčinu pretila je svojim đacima da će dovesti "batinaše da ih mlate"! Skandalozan snimak na kom se čuje njen povišen ton i pretnje pojavio se juče na društvenim mrežama. Ona je inače razredni starešina učenicima kojima je pretila! Šok snimak krišom je napravio jedan učenik. Na snimku se čuje da je govorila o nevaspitanju đaka, nakon čega je usledilo ono što je i povod ovog teksta:

- Niste vi ni pametniji, ni jači od nas. Ako ništa drugo, imam više para od tebe da platim nekoga da te bije svaki dan. Veruj, već mi je dosta i dece i škole i vaspitanja. Zaslužili ste batine, zaslužili ste da budete dovedeni u red. Znači, ako ništa drugo, neću ja da prljam ruke, nego ću drugima da dam da te lepo mlate, sve dok se ne dovedeš u red... - čuje se kako izgovara nastavnica.

Direktor OŠ "Sveti Sava" Dobrica Sinđelić za Kurir kaže da su za snimak saznali tek kada se on pojavio na mrežama.

- Zasad nije poznato šta je prethodilo ovakvim pretnjama, a njene kolege i dalje ne mogu da prestanu da se čude, jer su za nju svih ovih godina, koliko tu radi, imaju samo reči hvale. I sam sam se šokirao kada sam na snimku prepoznao da je to ona. U pitanju je nastavnica koja je dugogodišnja koleginica i koja u našoj ustanovi radi već 12 godina. Njen rad nikada nije bio sporan. Nakon saznanja o ovom incidentu, protiv nje je pokrenut postupak i prema njoj će se dalje postupiti isključivo prema zakonu.

Iz Ministarstva prosvete kažu da u ovom slučaju, kao i u drugim slučajevima nasilja, reaguje škola, a da oni samo prate postupanje škole.

- Prema informacijama kojima raspolaže ministarstvo, škola je postupila odmah po saznanju da se pojavio snimak neprimerenog ponašanja nastavnice prema đacima. Održan je sastanak tima za prevenciju i reagovanje na nasilje, koji je postupak nastavnice ocenio kao treći nivo nasilja. Direktor škole je pokrenuo disciplinski postupak zbog teže povrede obaveze zaposlenog, a nastavnica je udaljena sa rada do okončanja postupka. Održano je odeljensko veće osmog razreda i školski odbor i zakazan sastanak nastavničkog veća. Zakazani su i razgovori sa učenicima u prisustvu roditelja. Ministarstvo će nastaviti da prati postupanje škole.

Predsednik Foruma beogradskih srednjih stručnih škola Milorad Antić kaže da nijedan nastavnik niti razredni starešina ne sme da koristi ovakav rečnik, kao i da za isti mora da odgovara!

- Taj uličarski jezik je neprihvatljiv! Decu ne može da vaspitava bilo ko, a razredni starešina ima ulogu sličnu roditeljskoj. Razredni se pamti za ceo život. Ova deca, nažalost, neće imati čega lepog da se sećaju. Činjenično je da kukolja svuda postoji, ali se on mora istrebiti - kaže Antić i dodaje:

- Ne verujem da se ona prvi put tako obraćala deci i da su đaci slučajno baš u tom trenutku uključili kameru da snimaju. To se verovatno dešavalo i ranije, samo je sad isplivalo. Neki đaci mogu da počnu da je oponašaju jer se vode onom logikom "ako može to da kaže nastavnica, zašto ne mogu i ja".

Milorad Antić

Nastavnica bi morala da bude suspendovana na šest meseci

Predsednik Foruma beogradskih srednjih stručnih škola Milorad Antić kaže da bi nastavnica morala da bude suspendovana.

- Direktor je rekao da sve rade po zakonu, nadam se da to znači suspenziju. Jer, ako se ne suspenduje, onda može da radi s decom! Ukoliko bude suspendovana, to će trajati dok se ne završi proces, a to traje okvirno 45 dana i u tom periodu ne može da radi i dobija samo jednu trećinu plate. Ako bude kažnjena zbog teže povrede radne dužnosti, kako se ovo i kvalifikuje, to će biti na period od šest meseci, kada će imati 30 odsto manje primanje.