OVOG JUTRA KIŠA I SNEG, A OD SUTRA PROLEĆNE TEMPERATURE: Evo šta nas čeka za vikend, a u ponedeljak čak 18 stepeni!

U Srbiji će ujutro samo na jugozapadu i jugu biti slabog mraza, a po kotlinama i magla, dok će tokom dana vreme biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, suvo i toplije.

Ovog jutra u Banatu i centralnoj Srbiji biće ponegde slabe kiše sa tendencijom premeštanja padavina ka Pomoravlјu. Na Kopaoniku slab sneg. Po kotlinima južne Srbije, na severozapadu Srbije i širem području Beograda, magla će smanjivati vidlјivost i na manje od 100 m, a usled niskih temperatura na jugu zemlјe očekuje se lokalna pojava poledice.

foto: RHMZ Printscreen

Duvaće slab od umeren južni i jugozapadni vetar. Tokom noći se u Vojvodini očekuje naoblačenje, ponegde s kišom.

Jutarnja temperatura će biti od minus tri do šest stepeni, a najviša dnevna od osam do 15 stepeni Celzijusa.

foto: RHMZ Printscreen

Prognoza za naredna tri dana

Subota

Ujutro samo na jugu Srbije slab mraz. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje prvo na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 7 stepeni, najviša od 9 do 15 stepeni.

Nedelja

Malo do umereno oblačno, suvo i toplo. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju i skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša od 11 do 16 stepeni.

Ponedeljak

Malo do umereno oblačno, suvo i toplo. Vetar slab i umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od 0 do 7 stepeni, najviša od 11 do 18 stepeni. Tokom noći na severu jače naoblačenje sa kišom uz skretanje vetra na severozapadni.

U utorak prolazno naoblačenje sa kišom i zahlađenje uz pojačan severni i severozapadni vetar. Zatim do kraja meseca malo do umereno oblačno i suvo.

(Kurir.rs)