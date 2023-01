NE ZNAM DA LI JE DETE MOJE Oglasio se navodni otac bebe ostavljene u Kragujevcu: Imam dete sa svojom ženom, ali spreman sam na OVO

Tri, četiri puta je ostavljala devojčicu ispred našeg ulaza, rekao je Mirsad B. za medije povodom slučaja koji je 10. januara potresao javnost, kada je u dečijim kolicima ispred zgrade u Kragujevcu pronađena jednogodišnja beba. Majka Gabrijela P. koja je ostavila dete u noći između ponedeljka i utorka ubrzo je identifikovana i trenutno se nalazi u pritvoru, dok je jednogodišnja devojčica smeštena u urgentno starateljstvo.

Mirsad B., za koga se veruje da je otac napuštene bebe, izjavio je da je oženjen, a dete koje ima sa suprugom tek je napunilo godinu dana. On navodi da nije siguran da li je napuštena devojčica njegova, te da je spreman da uradi DNK analizu ukoliko sud tako naloži.

- Ne znam da li je dete moje, ali želim da bude na sigurnom i da dobro živi - rekao je on.

Kako tvrdi, Gabrijela P. je više puta pokušavala da ostavi dete ispred njegovog ulaza, a do sada je svaki put lično vraćao devojčicu majci uz ubeđivanje da je uzme nazad. Međutim, ovaj put je dete ostavila kasno noću, pa je za sve saznao tek ujutru.

On tvrdi i da je više puta prijavljivao Gabrijelu Centru za socijalni rad u Kragujevcu, kako bi joj oduzeli dete jer nije vodila računa o njemu.

- Ni mojoj sadašnjoj supruzi nije svejedno. Gabrijela joj često preti, supruga u strahu ide na posao, u prodavnicu i plaši se dok dete vodi u vrtić - kaže on.

Sa 22-godišnjom Gabrijelom je bio u vezi godinu i šest meseci, a kako tvrdi, posle porođaja se promenila.

- Postala je nepodnošljiva, bila je gruba prema detetu i ja sam se distancirao od nje. Ubrzo sam uplovio u novu vezu, u kojoj sam dobio ćerkicu. Gabrijela je rodila dete 15. februara 2021. godine, a moja supruga 3. januara 2022. godine - objasnio je Mirsad.

On je dodao da bi voleo da "uzme to dete", da ga čuva njegova majka koja je voljna da to čini, te da je detetu bolje kod nje nego u hraniteljskoj porodici.

Devojčica na sigurnom dok se ne utvrdi "ko je hoće"

Centar za socijalni rad "Solidarnost" iz Kragujevca po proceduri je smestio napuštenu devojčicu u hraniteljsku porodicu, gde se, prema poslednjim saznanjima još uvek nalazi.

Kako je za "Prvu" rekla Rada Divac iz Asocijacije Centra za socijalni rad, procedura nalaže da se pokrene postupak tužbom lišavanja roditeljskog prava majke, zato što je dovela dete koje ne može da brine o sebi u stanje u kome je njegov život i njegovo zdravlje bilo ugroženo.

Divac dalje navodi da će dete biti u hraniteljskoj porodici sve dok se ne steknu uslovi za nešto drugo.

- Ne znači da razgovor sa majkom neće pokazati da ona ima dovoljno kapaciteta da nastavi da brine o detetu - istakla je Rada Divac i dodala da je za dete najbolje da bude u okruženju svoje biološke porodice ili rođaka.

Centar za socijalni rad po svojim procedurama i zakonu nastaviće da radi u najboljem interesu deteta, a za dete je najbolje da bude sa svojim srodnicima, ako ne može sa roditeljima. Čak je i hraniteljstvo način da se dete zbrine i da sve njegove potrebe budu zadovoljene onako kako je potrebno.

Ako ispuni potrebne uslove, dete može biti vraćeno majci

Prema njenim rečima, majka može da viđa dete pod određenim uslovima.

- Treba videti koji su uslovi koji su doveli do toga da majka postupi tako kako je postupila, kakvo je njeno psihičko stanje, zdravstveno stanje i koji su to uslovi koji su doveli do ovako drastičnog ponašanja prema detetu - istakla je socijalna radnica.

- Mi ne znamo da li postoji i drugi roditelj koji bi se uključio. Majka ima pravo da viđa dete, a procenom se određuje gde, kada i kako će ga viđati. Procenom njenog psihičkog zdravlja. Najčešće to bude u kontrolisanim uslovima. Kontakt uvek mora da bude u korist deteta i da ono mora uvek da bude bezbedno - objasnila je Divac.

Ona je istakla da roditelji moraju da daju izjavu ako nisu zainteresovani za dalju brigu o detetu, nakon čega ono ide na usvojenje.

Gabrijela P. je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo kršenje porodičnih obaveza uhapšena, a da li će nakon svega ponovo želeti da preuzme brigu o svojoj ćerkici i da li će joj to biti omogućeno, ostaje da se vidi.

