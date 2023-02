KOLIKO SMO BEZBEDNI OD ZEMLJOTRESA? Stručnjaci opominju: Turska skupo platila divlju gradnju, a kod nas ima MILION takvih objekata

Zastrašujući zemljotres u Turskoj i Siriji odneo je najmanje 22.000 života. Pod ruševinama su i dalje mladi, stari, deca, bebe... Prirodna katastrofa je bila nemilosrdna!

Spasilačke ekipe od ponedeljka pretražuju teren, a izvlačenje svakog živog bića posle više dana pod ruševinama ravno je čudu. Svet su obišle najdirljivije scene - dok spasioci izvlače živu bebu sa sve pupčanom vrpcom koju je majka rodila zarobljena u ruševinama, a zatim umrla, zatim dečaka od deset dana i njegovu majku koji su izvučeni posle 90 sati i više od 263 dece koji nemaju nikakvu vest o svojim porodicama.

foto: AP Kamran Jebreili

Kako dani odmiču, sve su manje šanse da će se pod betonom naći još neko živ, naročito kada se prvobitnoj tragediji dodaju naknadni potresi i izuzetna hladnoća sa temperaturama ispod nule.

Zemljotres je dostigao jačinu od 7,8 Rihtera, a za samo nekoliko sekundi u Turskoj je sravnio sa zemljom više od 7.000 zgrada!

Neobično je što su neke zgrade ostale tik uz one koje su se srušile od vrha do temelja.

04:07 KOLIKO JE SRBIJA OTPORNA NA ZEMLJOTRES?! Stručnjaci: Turska skupo platila nepravilnu gradnju, a u Srbiji MILION ILEGALNIH OBJEKATA

To je nametnulo pitanje - da li je uzrok loša i nekvalitetna gradnja!? Vanredni profesor planiranja i upravljanja na Univerzitetskom koledžu u Londonu Dejvid Aleksander je rekao: "Ovo nije nužno bila vrsta zemljotresa koja bi neizbežno srušila strukture".

U Usijanju istražujemo kakva je situacija sa gradnjom u Srbiji? Koliko su naše zgrade i infrastruktura bezbedni u slučaju jačeg zemljotresa? Da li je sigurnija stara ili nova gradnja?

Na ova pitanja odgovarali su dipl. inž. Dejan Bojović, predsednik Srpske asocijacije za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu I Saša Torlaković, predsednik Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije.

foto: Kurir televizija

- Profit je najveći neprijatelj dobre gradnje. Sve što se srušilo nije građeno po propisima. Naši propisi su jasni i nedvosmisleni. U Turskoj su padale zgrade koje nisu građene po propisima. To područje je posebno trusno i trebalo je naročito obratiti pažnju na pravilnu izgradnju. Ne daj Bože da se to nama desi. Pitanje je kako bismo se mi proveli sa Rihterovim skalama tako jakim - rekao je Torlaković.

Bojović je izrazio čuđenje zbog načina na koji su se rušile zgrade u Turskoj:

- Ta tektonska ploča gde se nalazi Turska jeste aktivna i čudi me da je kod njih bila ekspanzija takve nekontrolisane gradnje kakvu imamo i mi. To se najviše dešavalo na primorju. Neverovatno je kako se to rušilo, kao da su objekti minirani, kao da je eksploziv vezan za njih. Obično se više naselja i ne grade na mestima koja doživljavaju ovakve katastrofe

foto: Kurir televizija

Torlaković tvrdi da su nekontrolisana gradnja i broj žrtava zemljotresa gotovo proporcionalni:

- Čak i da ljudi nisu ove struke mogu da uoče jesnu stvar. Ekvivalent korupcije u izgradnji je broj poginulih u zemljotresu. To vam je vrlo jasna stvar. Zemlja u kojoj je dozvoljena koruptivna gradnja je sigurno ugroženija od istog zemljotresa u zemlji u kojoj takve gradnje nema.

Bojović je prokomentarisao navode da se šteta u Turskoj može sanirati za godinu dana kao nerealne i izrazio bojazan zbog velikog broja ilegalnih objekata u Srbiji.

- Moguće je u Turskoj sve vratiti u prvobitno stanje samo ako su oni supermeni. Razvoj Turske je rastao na pogrešnim nogama. Još jedan važan problem je što se kod nas sve radi na ličnim licencama. Sertifikat treba da imaju kompanije, a ne pojedinci. Gde god pojedinac nešto garantuje tu dobrog posla nema - rekao je Bojović i dodao:

- Imali smo posle zemljotresa u Skoplju 1963. dobru gradnju. Kod nas su inžinjeri bili odlični, ali mi ih više nemamo. Moramo vratiti sertifikate firmama. Imamo dosta kvalitetne objekte, poštuju se pravla, ali u zemlji koja ima preko milion nelegalnih objekata, ne možemo sa sigurnošću govoriti o sigurnosti građana.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud