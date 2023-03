U okviru inicijative „Nordijski zeleni projekat - Održiva rešenja za Srbiju“ održane su četiri konferencije u poslednjih šest meseci, a završetak inicijative bio je povod da sa ambasadorima nordijskih zemalja razgovaramo o zelenoj agendi, njihovim iskustvima i znanjima kako bismo ubrzali proces transformacije.

foto: Kurir tv

- Jedan od zaključaka sa 4 konferencije u Srbiji koje su organizovale nordijske zemlje, jeste mnogo bliža saradnja radi postizanja što viših rezultata. Mislim da je to zaista potrebno jer promena svih struktura zahteva promenu svih nivoa vlasti, jer je u pitanju svojevrsni zajednički projekat - rekao je ambasador Norveške, Jern Eugen Jelstad.

Srbija je potpisivanjem Pariskog sporazuma, preuzela obavezu da izvede transformaciju svoje politike, i da je na svom evropskom putu otvorila klaster 4 o životnoj sredini i klimatskim promenama.

02:18 ODRŽIVA REŠENJA ZA SRBIJU PITANJA SU PRIORITETA Ambasador Norveške: Grube procene kažu da je potrebno uložiti 30 milijardi evra

Iako je za Srbiju ovo veliki izazov, to je kako kaže ambasador Norveške, pitanje prioriteta.

- Grube procene kažu da je potrebno oko 30 milijardi evra. Primera radi u Finskoj treba da se uloži 10 milijardi evra, u energetski setkor i to do 2035. godine.Istina je a su upitanje velike sume, ali veruje mu vašu zemlju. Kkao bi postigli to potrebna je moderna tehnologija i širenje svesti kod građana - rekao je ambasador Norveške.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.