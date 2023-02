Ministarke Miščević i Đedović na svečanosti povodom završetka inicijative NORDIJSKI ZELENI PROJEKAT-ODRŽIVA REŠENJA ZA SRBIJU

U rezidenciji norveškog ambasadora održana je svečanost povodom završetka inicijative „Nordijski zeleni projekat – Održiva rešenja za Srbiju“ za 2022/23. godinu. Ova inicijativa predstavila je domaćoj javnosti nordijska zelena rešenja, odnosno, nordijsku zelenu tehnologiju, poslovne modele za zaštitu životne sredine, rešenja u borbi protiv klimatskih promena, a sve sa ciljem kreiranja održive budućnosti.

ambasadorka Danske Suzan Šajn, ministarka Tanja Miščević, ambasador Norveške Jern Eugen Jelstad, ministarka Dubravka Đedović, ambasadorka Švedske Anika Ben David, i ambasador Finske Kimo Lahdevirta foto: Privatna arhiva

Svečanosti su prisustvovale ministarke u Vladi Srbije, Tanja Miščević, ministarka za evropske integracije i Dubravka Đedović, ministarka rudarstva i energetike, ambasadori četiri nordijske zemlje, Danske Suzan Šajn (Susanne Shine), Finske Kimo Lahdevirta (Kimmo Lähdevirta), Norveške Jern Eugen Jelstad (Jørn Eugen Gjelstad), i Švedske Anika Ben David (Annika Ben David), kao i predstavnici lokalne samouprave, poslovnih udruženja, akademske zajednice i drugi.

Tanja Mišćević, ministarka za evropske integracije foto: Privatna arhiva

Obraćajući se prisutnim zvanicama i predstavnicima medija, domaćin svečanosti u ime četiri nordijske ambasade, Jern Eugen Jelstad, ambasador Norveške rekao je: „Mislim da slobodno možemo reći da je „Nordijski zeleni projekat – Održiva rešenja za Srbiju“ inspirisao i povećao interesovanje i znanje o tome šta Srbija i nordijske zemlje mogu zajedno da urade kako bi se ubrzao proces zelene transformacije u Srbiji. Evropa se ubrzano kreće u zelenom smeru i uslovi tržišta će zahtevati zelena rešenja u svakom smislu. Dakle, iako je zelena promena pre svega pitanje održive čovekove okoline, borbe protiv klimatskih promena i poboljšanja javnog zdravlja, ovaj proces je isto toliko i pitanje racionalnih ekonomskih interesa i izbora za Srbiju koja mora očuvati svoj pristup evropskim tržištima i biti privlačna za strane investitore. U okviru ove inicijative, Norveška je preuzela vodeću ulogu u promovisanju obnovljive energije i predstavila ideje kako povećati njeno korišćenje, pronaći najbolja rešenja za skladištenje energije, rešiti problem balansiranja, kao i koje su prednosti regionalnog tržišta“.

Jern Eugen Jelstad, ambasador Norveške foto: Privatna arhiva

„Velika mi je čast i zadovoljstvo što danas imamo priliku da obeležimo ovaj značajan projekat četiri nordijske države, naših prijatelja u procesu evropskih integracija, ali svega pre prijatelja u procesu izmena i reformi u Srbiji. Najveća pomoć ovog projekta je u prenosu znanja, iskustva i prakse. Zato bih iskoristila ovu priliku da još jednom zahvalim našim nordijskim prijateljima, kao i celoj EU koja od 2008. do današnjeg dana sa stotinama miliona evra pomaže razvoj lokalne infrastrukture. Naša obaveza je sprovođenje Zelene agende regionalnog dokumenta koji smo prihvatili 2020. godine na samitu u Sofiji. Na osnovu ovog dokumeta već smo doneli jasan akcioni plan sa namerom dekarbonizacije do 2050. sa akcentom na biodiverzitet i njegovo unapređenje, i naravno, sve to mora biti u skladu sa zaštitom prirode“ rekla je Tanja Mišćević, ministarka za evropske integracije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović istakla je da su nordijske zemlje važan partner u procesu zelene tranzicije, kako u vidu investicija, tako i u vidu saveta i dodala: „U Srbiji je u toku više projekata vezano za obnovljive energije, prvenstveno u oblasti vetra i solara, a u kojima učestvuju i nordijske zemlje. Naša država je čvrsto opredeljena za zelenu tranziciju. Cilj je da naš energetski sistem učinimo stabilanim, sigurnim i nazavisnim. Zato moramo odlučno i brže da sprovodimo reforme u energetskom sistemu. U tom procesu imamo podršku i pomoć naših prijatelja iz EU i iskoristiću ovu priliku da im se još jednom zahvalim na tome“.

Dubravka Đedović, ministarka rudarstva i energetike foto: Privatna arhiva

U okviru ove inicijative održane su četiri konferencije u Novom Sadu, Beogradu, Čačku i Nišu, na četiri različite teme (održiva poljoprivreda, obnovljivi izvori energije, upravljanje otpadom, i zeleno poslovanje i industrijski procesi), pri čemu je svaka od četiri nordijske ambasade bila domaćin jedne od konferencija uz pokroviteljstvo i podršku preostale tri nordijske ambasade. Sve konferencije održane su u naučno tehnološkim parkovima. Tim povodom, ambasador Finske Kimo Lahdevirta istakao je: “Naučno tehnološki parkovi u Novom Sadu, Beogradu, Čačku i Nišu sa razlogom su bili partneri nordijskih ambasada. Uloga inovacija je veća nego ikada, a digitalizacija i IT rešenja viđena kao glavni alati koji omogućavaju zelenu tranziciju. Lokalne kompanije treba da prepoznaju potencijal investicija u zelene tehnologije i rešenja, jer će im se to vratiti mnogostruko”. Švedska trenutno predsedava EU i jedna je od najvećih bilateralnih donatora Srbije u oblasti životne sredine, posebno u oblasti upravljanja otpadom što je i bila tema konferencije koju je vodila ova nordijska zemlja. „Podržali smo unapređenje upravljanja otpadom u Srbiji na mnogo načina, kao deo šire reforme zaštite životne sredine i naše podrške putu Srbije u EU. Takođe, podržali smo Vladu Srbije u razvoju EU standarda koji se primenjuju u oblastima upravljanja otpadom i cirkularne ekonomije“ rekla je ambasadorka Švedske Anika Ben David.

Jern Eugen Jelstad, ambasador Norveške u razgovoru sa novinarima foto: Privatna arhiva

Na konferencijama su učestvovali kako vodeći nordijski eksperti iz gore navedenih oblasti, tako i domaći stručnjaci, koji su razmenili svoja znanja, iskustva i dobru praksu. „Bilo je sjajno videti kako se na svakoj konferenciji značajan broj nordijskih i srpskih stručnjaka, predstavnika kompanija, okupio da razgovara o tome kako najbolje obezbediti održive i zelene metode proizvodnje u budućnosti“ izjavila je Suzan Šajn, ambasadorka Danske i dodala: „Nakon održanih konferencija jasno se vide pozitivni rezultati stvorenih partnerstava, a danska ambasada se raduje nastavku izgradnje ovog snažnog zelenog partnerstva sa Srbijom“.

Nordijske zemlje imaju iskustva i praksu u zelenoj tranziciji koja nije samo potreba, već mogućnost da razvoj bude na održivim osnovama. Zelena tranzicija je odlična prilika za nove investicije, otvaranje novih radnih mesta i jačanje lokalnog tržišta i biznisa oko njega. Ujedno, to je i put ka većoj produktivnosti, efikasnosti i manjoj upotrebi resursa, odnosno zdravijoj životnoj sredini. Poznato je da nordijske zemlje imaju blisku saradnju na mnogim poljima, kao što je poznata i nordijska solidarnost sa drugim zemljama i stalna nastojanja da svoja iskustva i najbolju praksu prenesu i drugima.

