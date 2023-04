Prodaja i izdavanje stanova i poslovnih prostora u Beogradu i Novom Sadu

Nakon tri godine brzog rasta cena tokom pandemije, čini se da će tržište nekretnina doživeti stagnaciju. Po svemu sudeći, mesečna prodaja polako pada. Građevinska aktivnost se u određenim gradovima ili delovima grada usporava, a investitori ponovo nude određene vrste popusta ali i druge ustupke kako bi privukli kupce.

S obzirom na to da jer Narodna banka Srbije najavila da se očekuje pooštravanje uslova za dobijanje kredita, mnogi predviđaju da tržištu nekretnina u Srbiji preti stagnacija. No, da li će se to zaista desiti, ili će se trend kupovine ali i iznajmljivanja stanova i poslovnih prostora kako u Beogradu, tako i u unutrašnjosti, nastaviti?

Ono što bi svima trebalo da bude jasno je da su trenutni trendovi u oblasti nekretnina veoma povezani. Posebno u Beogradu i Novom Sadu. Naime, zbog povećane potražnje za stanovima i poslovnim prostorima, cene istih su počele da rastu još tokom 2020. godine, i očekuje se da će ostati visoke i tokom ove godine, ali i kasnije.

Ubrzo nakon početka pandemije, tržište nekretnina privremeno je stagniralo, ali je vrlo brzo doživelo procvat. Trenutno, upoređujući cene i potražnju, dolazimo do toga da se zapitamo kako je uopšte moguće da se i dalje “grabe” stanovi u Beogradu koji dostižu milionske iznose.

Da li je na to uticao politički sukob Ukrajine i Rusije, i pojava emigranata? Sasvim je sigurno da jeste.

Ukoliko se vratimo u prošlu godinu, tačnije, na početak 2022., videćemo da su cene stambenog, ali i poslovnog prostora rasle iz meseca u mesec, posebno na lokacijama koje su atraktivne.

Danas, imamo situaciju da na periferiji glavnog grada Srbije prosečna cena po metru kvadratnom iznosi više od 1.800 evra. Da, pričamo o periferiji. Jasno vam je da su cene više za čak 30 odsto u odnosu na decembar 2021. godine.

Iako su mnogi mišljenja da je ovaj trend zastupljen samo u prestonici, budite uvereni da je isti slučaj i u drugim gradovima koji se nalaze u unutrašnjosti Srbije.

Šta je uticalo na rast cena u unutrašnjosti? Migracija stanovništa iz velikih gradova na selo, ili bar u varošice. I tome je doprinela pandemija koronavirusa, jer su mnogi shvatili da će život na selu, po svemu sudeći, postati privilegija.

Pitanje je, koliko će ovaj trend trajati i da li će se uopšte završiti?

Tačan i siguran odgovor na ovo pitanje vam niko ne može dati. Jedina opipljiva stvar vezana za rast ili stagnaciju cena nekretnina je trenutni iznos istih.

S tim u vezi, bitno je imati dobrog vodiča, koji će vam najbolje ponude, koje su baš po vašoj meri, izložiti u samo nekoliko sekudni.

Tu na scenu stupa estitor.com.

Portal estitor.com vam neće ponuditi samo nekretnine koje se nalaze u Beogradu ili Novom Sadu, već će obuhvatiti aktuelnu ponudu nekretnina u celoj Srbiji.

Pandemija koronavirusa je ubrzala digitalizaciju u svim sektorima, te tržište nekretnina nije izuzetak.

Zbog pandemije i konkurentnog tržišta stanova, dešavalo se da su neki kupci bili na korak da kupe ili iznajme stan bez da prethodno uđu u isti. To vam se neće desiti sa portalom estitor.com, jer vas isti direktno povezuje sa prodavcima nekretnina, sa kojima dalje nastavljate razgovore i postižete dogovor.

foto: Estitor

Ukoliko ste u potrazi za nekretninom koju želite da kupite ili pak iznajmite, u skladu sa vašim već postojećim budžetom, budite slobodni i pogledajte odlične i pristupačne nekretnine ovde.

Velika je verovatnoća da ćete u samo nekoliko klikova doći do onoga za čime tragate.

Želimo vam puno uspeha u potrazi za nekretninom koja je baš po vašoj meri.

