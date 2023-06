MANJE ODMORA ZA ĐAKE U NAREDNOJ ŠKOLSKOJ GODINI: Objavljen kalendar raspusta za 2023/2024 godinu, biće ih TRI, kao i jedan praznik

Školska 2022/2023. godina se nedavno završila, uz promene koje je silom prilike prouzrokovala tragedija u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru. Ipak, od iduće školske godine stvari bi se za sve đake trebale vratiti u redovne tokove, a ako je suditi prema školskom kalendaru koji je objavljen u Službenom glasniku, osnovci i srednjoškolci će imati dva slobodna dana manje ove godine, iako "dobijaju" jesenji raspust.

Prema školskom kalendaru za 2023/2024. godinu, prvi predah đake očekuje već u novembru. Naime, za Dan primirja u Prvom svetskom ratu koji se praznuje neradno, đaci će imati priliku da odmaraju čak pet dana i to će biti novi, jesenji raspust koji će trajati od srede, 8. novembra, pa do nedelje, 12. novembra. Poređenja radi, to nije bio slučaj prethodne školske godine, kada su đaci dobili samo jedan slobodan dan. Ipak, padao je u petak, pa su zapravo imali tri slobodna dana.

foto: Shutterstock

Važna napomena je da đaci u Vojvodini neće imati nijedan slobodan dan na račun ovog državnog praznika, tačnije neće imati jesenji raspust, ali će prolećni raspust na određeni način imati iz dva dela (o tome reči u nastavku teksta).

Januar standardno sa najmanje radnih dana

Sledeća prilika za predah čekaće đake već krajem decembra kada počinje zimski raspust. On startuje od 30. decembra, kao i prošle školske godine. Ovde neće dolaziti do promena, obzirom na to da osnovci i srednjoškolci dobijaju 23 slobodna dana, računajući vikende, a raspust će trajati do 21. januara. U školske klupe đaci će se vratiti u ponedeljak, 22. januara.

Kada je reč o učenicima na teritoriji AP Vojvodine, oni će na raspust nedelju dana pre svojih vršnjaka u ostalim delovima naše zemlje, zbog praznovanja katoličkog Božića, ali se i vraćaju u klupe nedelju dana pre njih. Tako će na zimskom raspustu biti od subote, 23. decembra, pa do nedelje, 14. januara. Dakle, za njih drugo polugodište počinje u ponedeljak, 15. januara.

Već u februaru đake očekuje još slobodnih dana, a zbog obeležavanja Dana državnosti - Sretenja. Ove školske godine đaci osnovnih i srednjih škola će imati jedan dan manje za odmor u odnosu na prethodnu školsku godinu. Mini predah očekuje ih od petka, 15. februara do nedelje, 18. februara. Isto će važiti i za đake u Vojvodini.

foto: Shutterstock

Prolećni raspust bez dodatnih pet dana odmora

Kada je reč o prolećnom raspustu, školska 2023/2024. godina će biti nešto drugačija od one koja joj je prethodila. Prolećni raspust trajaće od 27. aprila do 6. maja, a prvi radni dan će biti utorak, 7. maj. Na taj način biće obuhvaćeni Praznik rada 1. maj i Vaskrs koji će iduće godine "padati" 5. maja u ukupno 10 dana raspusta. Podsećanja radi, školske 2022/2023. godine đaci su sa vikendima odmarali 11 dana, ali su imali i "mini odmor" zbog praznovanja 1. maja u trajanju od četiri dana. Dakle, pet dana više.

Najveća razlika u odnosu na vršnjake iz ostatka Srbije čeka đake iz Vojvodine koji će raspust imati iz dva dela. Naime, oni će zbog katoličkog Uskrsa imati predah od četvrtka, 28. marta do srede, 3. aprila (7 dana), a zatim od srede, 1. maja pa do ponedeljka, 6. maja (6 dana). Na taj način će imati 13 slobodnih dana.

Konačno, najznačajnija razlika ogleda se u tome kog datuma će đaci osnovnih škola reći kraj školskim obavezama, obzirom na to da se sve promene manje-više nivelišu.

Ove školske godine koja je i zvanično završena 20. juna, maturanti polažu malu maturu od 21. do 23. juna. Školska 2023/2024. godina za osnovne škole završiće se već u petak, 14. juna. Takođe, polaganje male mature biće rezervisano za dane od 17. do 19. juna. Isto će važiti i za đake u Vojvodini.

Kada je reč o srednjoškolcima, drugo polugodište se završava u petak, 21. juna.

Drugo polugodište za učenike IV razreda gimnazije završava se u petak, 24. maja 2024. godine, a za učenike III razreda trogodišnjeg i IV razreda četvorogodišnjeg obrazovanja stručnih škola u petak, 31. maja 2024. godine.

Drugo polugodište za učenike I i II razreda trogodišnjeg, odnosno I, II i III razreda četvorogodišnjeg obrazovanja stručnih škola, za koje je planom i programom nastave i učenja, odnosno nastavnim planom i programom propisana realizacija profesionalne prakse prema individualnom planu realizacije ove prakse za svakog učenika, završava se najkasnije u četvrtak, 15. avgusta 2024. godine, zaključuje se u Pravilniku o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2023/2024. godinu.

Kurir.rs/Blic