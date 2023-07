ODRŽANA HENKELOVA TRADICIONALNA AKCIJA ČIŠĆENJA JEZERA ĆELIJE

Grad Kruševac, sa svojom okolinom, od posebnog je značaja za kompaniju Henkel Srbija imajući u vidu da se baš u ovom gradu nalazi vodeća fabrika ove kompanije, kao i regionalni logistički centar. Uzimajući u obzir sve pomenuto, ali i činjenicu da je Henkel posvećen održivom poslovanju i zaštiti životne sredine, kako globalno, tako i lokalno, jasno je zašto akcija čišćenja jezera Ćelije, koja je realizovana proteklog vikenda ima poseban značaj za kompaniju. Od samog početka projekta „Volim reku, a ti?“, koji kompanija Henkel Srbija realizuje u saradnji sa Savezom organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije (SOPAS), čišćenje pomenutog jezera, koje se nalazi na nekoliko kilometara od centra grada, predstavlja akciju kojoj se posvećuje posebna pažnja. Sada već tradicionalno, četvrtu godinu zaredom, očišćeno je ovo vodeno bogatstvo Kruševca i tom prilikom izvučeno je oko 1000 kg otpada. Čišćenju jezera Ćelije priključili su se i zaposleni kompanije Henkel koji već godinama nesebično učestvuju u projektima koji za cilj imaju očuvanje naše zemlje, prirodnih resursa, ali i poboljšanje kvaliteta života ugroženih zajednica.

Ovim povodom, direktorka marketinga kompanije Henkel Milica Šljivančanin, izjavila je: „Jezero Ćelije od posebnog je značaja za našu kompaniju, te akcija njegovog čišćenja zauzima posebno mesto u našim srcima. Ali, pre svega želim da istaknem da smo svi u kompaniji veoma ponosni na projekat ,Volim reku, a ti?’ kojim podižemo svest o značaju očuvanja prirode. Posebno nam je drago što smo u ovom projektu naišli na idealnog partnera, Savez organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije, sa kojim delimo iste vrednosti, te imamo odličnu višegodišnju saradnju“.

„Čvrsto verujemo da projektima poput ovog, koji već četiri godine realizujemo sa kompanijom Henkel Srbija, postižemo dobre rezultate i zajedničkim snagama doprinosimo zaštiti vodenih površina i životne sredine uopšte. Očuvanje prirodnih resursa treba bude prioritet svakog pojedinca, a udruženi možemo učiniti našu planetu lepšim mestom za život“, izjavila je Božana Ostojić, predsednica Saveza organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije.

Projekat „Volim reku, a ti?” sprovodi Henkelov poslovni sektor Consumer Brands u sklopu kampanje „Promena počinje od nas“, a ove godine biće uklonjen otpad sa šest lokacija širom Srbije.

