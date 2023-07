ŠOKANTNI PRIZORI U BEOGRADSKOJ FIRMI: Gazda radniku odgrizao deo uva tokom svađe! Ovo je razlog sukoba! KOME VEROVATI? (FOTO)

Nije novost da pojedini zaposleni nisu u najboljim odnosima s nadređenim, ali ono što se prošlog petka desilo u beogradskoj firmi "MVS gradnja" zaista je šokantno i nesvakidašnje - gazda je tokom svađe ugrizao radnika za uvo!

I dok povređeni radnik Mihajlo Gvozdenović (24) tvrdi za Kurir da je nakon što je dao otkaz gazda firme nasrnuo na njega jer ostaje bez radne snage, vlasnik "MVS gradnje" Milovan Kovinić to demantuje i tvrdi da je sukob izazvao i započeo Gvozdenović nakon što mu je predočeno da će dobiti prijavu i otkaz zbog krađe.

Na ovaj incident našem listu se najpre požalio povređeni Mihajlo Gvozdenović, koji je pre nekoliko meseci došao s Kosova u Beograd zbog posla. On je optužio Milovana Kovinića, vlasnik firme u kojoj se zaposlio i kog naziva šefom, da je poslednjeg dana otkaznog roka nasrnuo na njega, udario ga glavom u vilicu i ujeo za uvo, otkinuvši mu gotovo pola ušne školjke.

- Nakon skoro osam meseci rada u firmi dao sam otkaz, a prošlog petka mi je bio poslednji dan otkaznog roka. Rešio sam da odem jer sam od početka primetio ogovaranja, dok sam od šefa Kovinića trpeo verbalne uvrede, ostajao sam duže na poslu i nisam tražio da mi plate. U petak sam radio na jednom gradilištu i završio ranije, a zatim pozvao šefa da vidim da li ima još nešto da se uradi, na šta mi je rekao da odem na Mirijevo. Kada je u 17 časova isteklo radno vreme, rekao je da očistim još nešto, a na moje negodovanje kazao je da moram da radim i ćutim - tvrdi mladić.

- Kad sam posle toga došao u magacin da se razdužim, opet je počeo da me vređa. Nisam više hteo da trpim poniženja i rekao sam da nisam kriv što ne može da pronađe radnike. Okrenuo sam se i krenuo ka izlazu, on me je sustigao i glavom me udario u vilicu. Pogurali smo se, pokušao sam da se odbranim, međutim, ujeo me za uvo i otkinuo parče. Tu se okupila njegova porodica, koja je pokušala da me okrivi za napad - priča Gvozdenović, koji nam je dostavio fotografije s raskrvavljenim uvom, kao i lekarski izveštaj o povredama.

RADNIK SPREMA DOKUMENTACIJU Tužiću šefa za teške telesne povrede foto: Privatna Arhiva Mihajlo Gvozdenović kaže i da je slučaj prijavljen policiji i da je dao izjavu: - Konsultovao sam se sa advokatom i planiram da podnesem tužbu protiv njega. Bio sam kod lekara zbog uva i bola u vilici od udarca, a videćemo kako će povrede biti procenjene, ali veće su šanse da se vode kao teže. Ja sam mladić koji je ovde došao pošteno da zaradi za sebe i svoju porodicu, a ne da me neko vređa. U utorak sam čuo i da je rekao da mi neće isplatiti platu, a kod lekara sam saznao i da nisam imao zdravstveno osiguranje.

Milovan Kovinić, međutim, negira da je kinjio radnika i tvrdi da je Gvozdenović nasrnuo na njega.

- Firma je protiv njega pokrenula prijavu zbog krađe kablova jer je u pitanju velika suma novca. Krivicu je prebacivao na druge i hteo je da ispadne žrtva, a u petak je čak i nasrnuo na mene. Pozvali smo policiju i imamo svedoke, koji su potvrdili šta se desilo. Istraga je u toku - rekao je kratko Kovinić za Kurir, da bi nam kasnije iz njegove firme stigli odgovori sa opširnijim osvrtom na incident.

Iz firme "MVS gradnja" poručili su da Gvozdenović još nije formalno bivši radnik jer su u toku procedure kod poslodavca pred otkaz, "zbog incidenta koji je zaposleni pričinio pred kraj radnog vremena".

- Tog dana u prostorijama firme pokrenuta je usmena rasprava povodom manjka koji je nastao u firmi, nestajanja kablova. Prethodno je direktor firme prijavio vlasniku da je Gvozdenović nasrnuo na njega na gradilištu i vređao ga. Upitan da objasni o čemu se radi, Gvozdenović se vidno uznemirio i kod poslodavca započeo verbalnu raspravu, koju je vlasnik firme prekinuo i tražio da Gvozdenović napusti prostor poslodavca. U tom trenutku Gvozdenović je nasrnuo na vlasnika firme tako što ga je obema rukama obgrlio, stegao ruke i počeo da ga baca - navode iz firme i dodaju:

- Čula se buka, Gvozdenović je zahvatio rukama vlasnika, kome su ruke bile blokirane, i bacao ga na radni materijal koji je bio okolo i vlasnik se branio glavom. Povrede koje Mihajlo ima zadobijene su jer se vlasnik branio od napada glavom pošto su mu ruke bile blokirane potpuno, a s lica mesta nisu delovale ozbiljno, s obzirom na to da je isti zaposleni nastavio da nasrće na vlasnika i posle razdvajanja.

KONSULTOVALI SE S TUŽILAŠTVOM Prekršajne prijave protiv obojice Događaj je prijavljen policiji, a kako nezvanično saznajemo, inspektori su se konsultovali s tužilaštvom, koje je procenilo da nema elemenata krivičnog dela, te će protiv obojice biti podnete prekršajne prijave za remećenje javnog reda i mira.

Iz "MVS gradnje" navode i da su u tom trenutku tri zaposlena dotrčala i razdvojila vlasnika i zaposlenog.

- Odmah nakon razdvajanja Mihajlo je nastavio da nasrće još jednom dok ga zaposleni konačno nisu udaljili. "MVS gradnja" je ceo događaj prijavila policiji, očevici i zaposleni su dali svoje podatke policiji radi izjava, a protiv Mihajla biće svakako pokrenut prekršajni postupak - poručili su iz ove firme.

