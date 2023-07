ZA JOŠ JAČU SARADNJU: Agencija za sprečavanje korupcije potpisala sporazume sa APR i Pravnim fakultetom

Uzimajući u obzir nadležnosti Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) propisane Zakonima o sprečavanju korupcije, o finansiranju političkih aktivnosti i o lobiranju, i, istovremeno, uzimajući u obzir društveni značaj Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, danas je potpisan Sporazum o saradnji ove dve institucije, saopšteno je danas iz ASK.

- Potpisnici Sporazuma direktor Agencije Dejan Damnjanović i dekan Pravnog fakulteta prof. dr Zoran Mirković na ovaj način su ozvaničili međusobnu razmenu predavača Agencije i Fakulteta u oblastima od zajedničkog interesa, kao i mogućnost uvođenja kratkog studijskog programa i specijalističkih studija u oblasti prevencije korupcije - navodi se.

Tom prilikom direktor Agencije Damnjanović je rekao da se u realizaciji ove ideje pošlo od potrebe za unapređenjem postojeće saradnje, imajući u vidu da korupcija predstavlja pretnju vladavini prava, demokratiji i ljudskim pravima.

- Ovakav vid saradnje pružiće priliku mladima da se aktivno uključe u borbu protiv korupcije, i istovremeno, omogućiti pouzdan put stvaranja osposobljenih kadrova sa specifičnim znanjima potrebnim za zapošljavanje u Agenciji i drugim organima javne vlasti uključenim u borbu protiv korupcije - istakao je Damnjanović.

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Zoran Mirković je podvukao neophodnost uključenja univerzitetske zajednice u aktivnosti jačanja svesti o štetnosti korupcije.

- Stručna praksa je, pre svega, namenjena studentima završnih godina osnovnih studija i studentima master studija i odvijaće se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, a realizovaće se kroz grupne jednodnevne posete u kojima bi se studenti upoznavali sa radom i funkcionisanjem pojedinih organizacionih jedinica Agencije, zatim kroz rad sa zaposlenima u Agenciji, kao i omogućavanje korišćenja anonimiziranih odluka Agencije za izradu master radova i doktorskih disertacija - rekao je on.

Takođe, juče su direktor Agencije za privredne registre (APR) Milan Lučić i direktor Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Dejan Damnjanović potpisali novi sporazum o preuzimanju podataka, koji će u narednom periodu omogućiti redovno preuzimanje podataka o privrednim subjektima, povezanim licima i stvarnim vlasnicima iz Agencije za privredne registre, za potrebe obavljanja poslova iz oblasti sprečavanja korupcije.

Lučić i Damnjanović juče u APR foto: Privatna Arhiva

Direktor ASK Dejan Damnjanović ocenio je dosadašnju saradnju sa APR uspešnom i izrazio očekivanje da će zahvaljujući potpisanom sporazumu biti omogućen pristup većem broju servisa Agencije za privredne registre, čiji će podaci služiti u svrhu efikasnije provere imovine javnih funkcionera i time doprineti unapređenju rada Agencije za sprečavanje korupcije.

Direktor APR Milan Lučić je sa svojim saradnicima predstavio kolegama iz ASK novi "Portal za isporuke podataka", koji omogućuje integrisano pružanje usluga, na tehnološki savremen način. Nove digitalne usluge učiniće podatke APR dostupnijim i korisnijim za svakodnevno obavljanje poslovanja i planiranje budućih poslovnih aktivnosti.

Putem portala, koji će biti pušten u rad do kraja ove godine, APR će efikasnije obavljati poslove iz svoje nadležnosti, obezbeđujući lakši pristup podacima za potrebe državnih organa, lokalne samouprave, ali i ostalih zainteresovanih korisnika. Novo rešenje pružiće kvalitetan, konzistentan i fleksibilan on line pristup ažurnim podacima iz svih registara i evidencija Agencije, uz mogućnost korišćenja raznih naprednih funkcionalnosti i pametnih pretraga, te dnevno praćenje relevantnih promena, saopšteno je iz ASK.

Kurir.rs