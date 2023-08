ŠOKANTNA IZJAVA TITOVOG UNUKA: Sudija mi je priznao na suđenju, rukovodstvo je ukralo Brozovu imovinu, ON PROTIV DRŽAVE NE SME

Imovina Josipa Broza Tita i dalje intrigira javnost i čini se da i posle četiri decenije nije do kraja rasvetljena sudbina njegovih ličnih stvari.

U emisiji Puls Srbije, gostujući unuk Josipa Broza Tita, Joška Broz, otvorio je pitanje šta se desilo sa Titovom imovinom i da li je nešto ostavio svojim naslednicima.

- Nije ništa ostavio odnosno sud je doneo odluku da niko ništa ne može da nasledi. Do dan danas sud drži tu odluku na snazi. Bez obzira što je to bilo poništeno i što je predsedništvo donelo onakvu odluku. To je sve bilo protivzakonito. Zakon u ovoj zemlji za porodicu Broz ne važi. Za svaki organ koji je dodeljen njemu lepo piše da naslednici nasleđuju posle smrti. Bilo je 5 organa koji su posthumno dodeljeni, ali su oni i vraćeni državama koje su to dale. Lična imovina isto tako. Ali šta da kažemo kada je pola toga pokradeno. Apsolutno ništa nama nije ostalo. Evo sud je pre jedno godinu dana doneo opet odluku da niko ništa ne može da dobije - rekao je Broz i dodao:

- Ukradena je gomila slika. Od 3 i po hiljade slika ostalo je svega 700 slika i sve to najvećih svetskih majstora. Ja sam postavio pitanje u skupštini kao poslanik o 12 stavki koje znam da nema i nisam dobio nikakav odgovor. Jedino je Ministar unutrašnjih poslova rekao da su uhvatili čoveka koji je ukrao pištolj iz muzeja i to su sve novine objavile. A šta je sa ostalim stvarima? - rekao je Broz.

Sudija na suđenju je, kako navodi Joška Broz, čak priznao da stvarno stanje nije u skladu sa papirima, ali da je prinuđen doneti takvu odluku jer ne sme ići protiv države.

- Sudija na suđenju kada je rekao da niko ništa ne može da nasledi, rekao je "Joška ostanite". Rekao je "ja sam morao ovako da presudim, ovo u papirima je jedno, ali stvarno stanje je drugo. Nismo ni mi, ni vi izneli te stvari iz muzeja i kuće cveća. Nego neko iz rukovodstva i ja protiv države ne smem". Eto to vam je pravosuđe i o čemu mi pričamo - istakao je Broz.

