"NE SMEM DA SE RAZBOLIM JER NE BISMO PREŽIVELI!" Potresna priča udovice i samohrane majke četvoro dece (VIDEO)

U maju ove godine, muzičar Đura Đalinac izgubio je najveću životnu bitku i preminuo je nakon teške bolesti, kancera trbušne maramice, sa samo 48 godina. Iza njega su ostali supruga Biljana i četvoro dece, koji žive kao podstanari u Sremskoj Mitrovici sa jednim primanjem u kući.

Biljana Petrović ostala je u rentiranom stanu, a ona i njena deca žive od njene plate:

- Još je sve sveže i u šoku sam. Ne znam šta me snašlo, ali nekako guramo. Vodim vrlo računa gde šta kupujem, da omogućm deci sve šta im treba pošto živimo samo od moje plate, tako da vodim računa o svakom dinaru.

Kaže da u situaciji u kojoj se nalazi ne sme da se razboli.

- Centralno grejanje se plaća oko 9000 hiljada, plus 200€ stan. Normalno i režije. Ne smem da se razbolim. Ne dao Bog jer ne bismo preživeli. Taj minimalac i bolovanje, nikako. Nisam nažalost jedini slučaj, ima puno napuštenih stanova i kuća. Kad bi neko to barem ponudio samohranim majkama da im se ustupi, pa da mogu i da ih otkupe u nekom slučaju. Mnoge žene su prinuđene da se ponovo udaju i da trpe koješta i one i dece, baš zato što te žene nemaju nikakvu sigurnost - rekla je Biljana.

Svi koji žele da pomognu Biljani i njenog deci, mogu to učiniti uplatom na račun za pomoć: 340-32569980-30.

