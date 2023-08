JOŠ JEDAN PAKLENI DAN, A ONDA OBRT: U Srbiju stiže zahlađenje, evo koji delovi su prvi na UDARU OLUJE! Ponegde se očekuje i GRAD

Nakon dva vrela dana i temperatura do 38°C, veoma snažan ciklon i hladni front doneće jače pogoršanje vremena ne samo Srbiji, već i regionu i "oduvati" leto na nekoliko dana, piše meteorolog Đorđe Đurić u novoj prognozi vremena.

U sklopu snažnog ciklona sa severozapada Evrope koji će se premeštati preko severa Evrope, premešta se i hladni front, a doći će i do formiranja sekundarnog ciklona iznad Jadrana, koji će se premeštati i preko Srbije na svom putu dalje na istok i severoistok.

- Ispred hladnog fronta i u prednjem delu ciklona očekuju se vruća jugozapadna strujanja, a po prodoru hladnog fronta i centra ciklona snažna severozapadna strujanja doneće drastičan pad temperature, a pored veoma obilnih padavina biće uslova i za veoma snažne grmljavinske oluje i nepogode - upozorava Đurić.

foto: Zorana Jevtić

Pred mnogim predelima Srbije je tropska noć, pa se tako temperatura u Vojvodini i širom severne Srbije neće spuštati ispod 20°C, u Beogradu ni ispod 23°C. U petak sunčano i vrelo, maksimalna temperatura biće od 35 do 38°C, u Beogradu do 37.

- Očekuju se i veoma visoke vrednosti UV indeksa, pa se u periodu od 10 do 16 časova ne preporučuje izlaganje suncu duže od 10 minuta. U najtoplijem delu dana sve aktivnosati na otvorenom treba smanjiti na minimum. Oprez se preporučuje i u saobraćaju i da se na put ne kreće u najtoplijem delu dana. Savetuje se i da razlika između klimatizovanog prostora, ali vozila između spoljašnje sredine ne bude više od 7-8 stepeni - stoji u prognozi.

Kasnije posle podne, uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima Srbije, a naročito u Vojvodini, u Šumadiji, Podunavlju, Pomoravlju i na širem području Beograda očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, uz opasnost od grmljavinskih oluja i nepogoda, ali će i dalje ostati vrlo toplo, jer će u pitanju biti predfrontalne nestabilnosti.

foto: Nemanja Nikolić

Vreme u subotu

U subotu se zbog daljeg premeštanja ciklona preko našeg područja očekuje veoma jako pogoršanje vremena, uz prodor hladnog fronta. Pre prodora hladnog fronta biće i dalje veoma toplo, ali već tokom prepodneva hladni front će stići do severozapada, zapada i jugozapada Srbije, pa će i maksimalna temperatura biti od 27°C u tim predelima do 37°C na jugoistoku Srbije.

- Tokom dana jako zahlađenje i jače naoblačenje sa kišom i obilnim pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature i za više od 10 stepeni; Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i jakom grmljavinom. Očekuju se i veoma obilne padavine, do nedelje ujutro u većini predela do 30-50 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i preko 70 litara; Najobilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, centralnim i severoistočnim predelima Srbije, u Šumadiji, Pomoravlju, Podunavlju, u Banatu i na širem području Beograda - najavljuje Đurić.

foto: Nemanja Nikolić

Vreme u nedelju

Drugog dana vikenda Srbija će biti u zadnjem delu ciklona i u sistemu snažnog severozapadnog strujanja, uz priliv još svežije vazdušne mase. Biće kišovito, uz prestanak padavina na severu Srbije, ali uz novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima tokom dana sa severozapada, navodi se.

- Maksimalna temperatura biće od 20 do 24°C, u Beogradu do 22°C. Vrlo sveže biće i u ponedeljak, uz temperature ispod proseka. Porast temperatura očekuje se od sredine sledeće sedmice, pa bi se one vrlo brzo vratile na prosečne letnje vrednosti, a to su vrednosti oko 30°C. Prema trenutnim prognozama prema sredini meseca Srbiju bi zahvatio toplotni talas i nešto duža stabilizacija vremena, uz temperature oko 35°C - zaključuje meteorolog.

Kurir.rs/Telegraf