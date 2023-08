HLADNO JUTRO PA SUNČAN DAN: Upaljen meteo alarm za 4 dela Srbije! Evo šta nas čeka do kraja sedmice

danas do 27 stepeni

U Srbiji će u sredu biti vedro i sveže jutro, ponegde kratkotrajna magla, a u toku dana pretežno sunčano i malo toplije, a popodne malo do umereno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, uglavnom istočni i jugoistočni. Najniža temperatura će biti od osam do 14 stepeni, najviša od 24 do 27 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će posle vedrog i svežeg jutra, biti pretežno sunčano i malo toplije, a popodne malo do umereno oblačno. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura će biti od 11 do 14 stepeni, najviša oko 26.

Upaljen meteo alarm

Žuto upozorenje danas je na snazi zbog magle u Šumadiji, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na području Kosova i Metohije. To znači da je vreme potencijalno opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U četvrtak sunčani intervali uz dnevni razvoj oblaka sa mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Pojava pljuskova će biti ređa, a nešto veća šansa je na jugozapadu, jugu i istoku Srbije. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, maksimalna od 24°C do 26°C. Uveče su mogući lokalni pljuskovi na jugu koji brzo prestaju. U petak i za vikend sunčano i postepeno toplije. Od nedelje ponovo vrućina u svim krajevima i dnevna temperatura iznad 30°C.

(Kurir.rs)