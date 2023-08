"SVE TO NEKO MORA DA ZARADI, A ZNATE LI KO?" Čučković: To je najveći zadatak u Beogradu! Pare se POSLE SLIVAJU U NJIHOVE DŽEPOVE!

Nepuna dva meseca od kada je potvrđeno da će Beograd biti domaćin specijalizovane izložbe EXPO 2027. uveliko se pravi računica – koliko se ulaže,a šta se dobija.Od danas se za Srbiju sve meri do 2027. godine, kaže predsednik Aleksandar Vučić i najavljuje ulaganja vredna 12 milijardi evra

. A zašto je za Srbiju EXPO više od Olimpijskih igara,kako će Beograd i Srbija izgraditi takvu infrastrukturu u različitim sferama života i kako će se,za samo četiri godine,u potpunosti promeniti lice cele zemlje,ali i jedno od najvažnijih pitanja-iskorišćenost svih tih objekata posle izložbe? O tome je pričao gradski menadžer Miroslav Čučković.

U razgovoru sa voditeljkom otkrio je planove transformacije Beograda koji će doneti značajne promene u izgled i funkcionalnost grada.

Čučković je detaljno govorio o izgradnji impozantnog infrastrukturnog kompleksa, ističući da će celokupan projekat biti dovršen do decembra 2026. godine.

Tokom razgovora, Čučković je naglasio da su rezultati dosadašnjih napora već vidljivi kroz ostvarene projekte kao što su izgradnja autoputa - Miloša Velikog mosta i povezivanje Novog Beograda i Surčina putem osam kilometara autoputa.

- Ono što smo tada najavljivali je ostvareno i već se koristi - istakao je Čučković, naglašavajući doslednost u ispunjavanju obećanja.

Projekat infrastrukturne transformacije Beograda ne predstavlja izolovani napor, već je deo sveobuhvatnog plana razvoja infrastrukture i urbanizacije širom Srbije.

Dugoročne koristi ovih investicija su neosporni rezultat ovog projekta.

Poseban akcenat stavljen je na transformaciju saobraćajne infrastrukture, koja uključuje izgradnju nove pruge koja će povezati glavnu železničku stanicu Prokop sa aerodromom, nacionalnim stadionom, Surčinom i Obrenovcem.

- Ovo će potpuno promeniti saobraćajne tokove i navike stanovništva- naglasio je Čučković.



- Jer u ovom trenutku, kako navode pojedini ekonomisti, industrija nije dovoljna da nas vrati na više stope rasta koje očekujemo. Mi smo kao Beograd uvek bili nosioci zamaha pre svega rasta BDP-a - rekao je pa nastavio:

Kada pričamo o platama, pričamo i o medicinarima, pričamo i o prosvetarima. U javnom sektoru. I pričamo, na primer, o ovome što je sad aktuelno što je Ministarstvo finansija objavilo, to je da se sve majke za svoju decu prijave za državnu pomoć u iznosu od 10.000 dinara. Znači sve to mora neko da zaradi, a taj neko je privreda, a u Beogradu je to najveći zadatak zato što on suštinski nosi pola razvoja Srbije. I sve te građavinske poduhvate koje smo mi sad malo pre nabrajali, oni u suštini se posle prelivaju u džepove stavništva - rekao je Čučković.

Tokom razgovora, Čučković je takođe dotakao temu Međunarodne izložbe EXPO 2027 koja će se održati u Beogradu. Istakao je da se očekuje da će izložba privući milione posetilaca, a procenjeni broj je oko 3 miliona.

- Oko 3 miliona posetilaca iz oko 110 zemalja - dodao je.

Takođe, osvrnuo se na uspeh sličnih manifestacija u drugim zemljama.

Kada je reč o izdržljivosti projekta, Čučković je podelio da španski arhitektonski studio FENIC (možda FENIX?) ima veliko poverenje da će Beogradski EXPO postati najodrživiji u istoriji. - Ovo je izuzetno zanimljivo, - napomenuo je.

Naglasio je da će izgrađeni objekti nakon završetka izložbe imati visok nivo iskorišćenosti, što se razlikuje od negativnih iskustava drugih zemalja.

Razgovor je takođe obuhvatio temu političke kritike prema projektu, posebno u vezi sa izgradnjom nacionalnog stadiona.

Čučković je istakao da je izazov za opozicione lidere pronaći kritičke tačke u infrastrukturnim projektima podržanim od strane vlasti.

