NOVI POPIS U SRBIJI, UČEŠĆE OBAVEZNO, KO ODBIJE BIĆE KAŽNJEN! Popisivači mogu da zarade više od 150.000, a ovi podaci se skupljaju

Popis poljoprivrede biće sproveden od od 1. oktobra do 22. decembra, a biće angažovano 2842 popisivača, čije je prijavljivanje završeno juče.

Predviđeno je da po popisivaču bude oko 250 gazdinstava, a podaci će biti prikupljani metodom intervjua na terenu, od 1. oktobra do 15. decembra, na osnovu Adresara poljoprivrednih gazdinstava. Popisivači će podatke unositi direktno u elektronski upitnik na laptopu.

Popis poljoprivrede priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku, u skladu sa Zakonom o Popisu poljoprivrede 2023. godine i u okviru projekta pretpristupnih fondova Evropske unije IPA 2018.

Prikupljeni podaci oslikaće stanje u poljoprivredi i kao sumarni koristiće se za statističke analize koje će omogućiti donošenje odgovarajućih odluka za podršku poljoprivrednoj proizvodnji i njenom razvoju. Jedinice posmatranja su poljoprivredna gazdinstva bez obzira na status (porodična gazdinstva, gazdinstva pravnih lica i preduzetnika).

Učešće u Popisu je obavezno! Svako odbijanje davanja podataka ili davanje netačnih podataka i svaka zloupotreba službenih statističkih podataka povlači prekršajnu odgovornost, u skladu sa Zakonom o Popisu poljoprivrede 2023.

PRELIMINARNI REZULTATI DO 31. JANUARA 2024. Rezultati Popisa biće objavljeni u skladu sa rokovima predviđenim zakonom i to: preliminarni najkasnije do 31. januara 2024. godine, a konačni sukcesivno do 31. decembra 2025. godine. Popisni rezultati objaviće se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku.