ŠTA SE DEŠAVA U ZOO VRTU U BORU, ZBOG ČEGA JE JELEN MRŠAV DA MU SE REBRA VIDE! Danas su tamo bile čak 3 inspekcije i policija!

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije iscrpljenih i izgladnelih životinja u Zoo vrtu u Boru. Posebno potresno deluje fotografija jelena kojem se vide rebra, a mnogi pozivaju na krivičnu odgovornost nadležnih.

Šeruju se slike tigra koji je premršav, papagaja koji čupa perje... Ali te su mogle da se vide još početkom godine na pojedinim sajtovima, i nisu trenutne kako se predstavlja.

Jelen je star i smršao je od parenja foto: Printscreen/društvene mreže

Šta se to zasita dešava u Boru?

Darko Dragijević, direktor JP "Zoo vrt" kaže za Kurir da je jelen jedinka koja se u borskom vrtu nalazi 11 godina i da sada ima preko 16 godina.

- Inače oni u prirodi žive od 15 do 20 godina i možemo da kažemo da je naš Medenko, kako ga zovemo, dekica. Fotografije koje su se pojavile na društvenim mrežama ne pokazuju njegovo realno stanje jer on ne izgleda tako. Pre dva meseca smo mu doveli ženku Donu i trenutno su u fazi parenja. On je u fazi teranja i ne obraća previše pažnje na hranu. Naše životinje nisu neuhranjene, imamo dovoljno hrane za sve. Krivo mi je što nisu fotografisali neku mlađu životinju u punoj snazi - objašnjava Dragijević i dodaje:

Jel zaista ovako u Boru !!! pic.twitter.com/YHFru4ybnx — Pluton (@Pluton45873221) August 22, 2023

- Ono što se pojavilo na društvenim mrežama je čista laž. Naš jelen će povratiti kilažu za jedno mesec dana kada u drugoj polovini septembra prođe ova faza teranja. On nije imao zdravstvene probleme.

Kaže da su u Zoološki vrt danas došli predstavnici MUP, veterinarski inspektor i predstavnici nadležnog Ministarstva zaštite životne sredine.

- Sačinili su zapisnike i nisu ustanovljene nikakve nepravilnosti. To što su pojedini ljudi probali da sakupe političke poene moram da kažem da Zoo vrt nije mesto za to jer mi dajemo maksimum od sebe i vodimo brigu o svim životinjama.

Oglasilo se i Ministarstvo zaštite životne sredine:

- Povodom uznemirujućeg multimedijalnog sadržaja koji prikazuje zdravstveno i kondiciono stanje životinja u zoološkom vrtu u Boru, inspektori Ministarstva zaštite životne sredine, sa stručnim saradnicima Zavoda za zaštitu prirode i veterinarskom inspekcijom, danas su obavili nenajavljen inspekcijski nadzor kako bi se utvrdilo realno stanje na terenu i uslovi u kojima životinje žive - navedeno je na njihovom zvaničnom Intsgram nalogu:

- Inspektori i stručnjaci obišli su i snimili jelena, koji je ovih dana na društvenim mrežama prikazan kao izgladneo, zatim belog papagaja, koji je prikazan opalog perja, kao i druge životinje stanare borskog zoo vrta. Tigrica koja je prikazana u zapuštenom stanju, uginula je pre dve godine. Kako je veterinarska inspekcija na licu mesta pojasnila, papagaju jeste otpalo perje, što je nastupilo kao posledica pojačanog stresa ili traume.

Fotografije objavljene kao aktuelne na društvenim mrežama, ističu iz ministartsva, ne prikazuju realno stanje, već zbog činjenice da je na njima prikazana tigrica koja je uginula pre dve godine.

- Ministarstvo zaštite životne sredine apeluje na sve da ne objavljuju sadržaje kojima obmanjuju i uznemiravaju građane. Ovakve fotografije i snimci potresni su ne samo za ljubitelje životinja, vec i za celokupnu javnost. Objavljujemo današnje fotografije životinja i zatečenog stanja - poručili su iz ministarstva.

Kurir.rs