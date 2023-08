"BORILA SAM SE ZA OLIVERA KAO LAVICA" Milena Popović o Ivanovićevoj porodici i odnosu nakon drame: OVO JE NAJVIŠE PORAZILO

Milena Popović, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine i turizma, doživela je drugi veliki udarac u životu, taman kad se skućila sa sinom i svoj život samohrane majke sa detetom dovela do kakve-takve normale, posle mučkog ubistva oca njenog sina, srpskog političara s Kosmeta Olivera Ivanovića, januara 2018.

Gostujući u emisiji "Puls Srbije" ona je sa voditeljima podelila dešavanja u životu u prethodnom periodu.

Govoreći o požaru i maniru ljudi da uopšte ne reaguju na tuđu nesreću, ona se osvrnula za zlurade komentare n adruštvenim mrežama.

- Ljudi su zaista neverovatni. Ne znam kakvi su to ljudi koji se raduju nesreći. Tviter je takva mreža tamo nema ni ljubavi ni empatije ni razumevanja. Neverovatno je koliko je toksična. Bilo mi je jezivo da vam neko bilo ko uradi nešto u životu da mu tako nešto kažete... - rekla je Popović.

Preplavi je tuga, kada shvati da ne zna ni poetnu tih ružih reči.

- Nemam ništa od toga da punim sebe tugom i mržnjom... Ne treba suditi, mi prvo osudimo pa onda pokušamo da oprostimo. Ja sam sve oprostila, samo ono što želim je da pronađu mir sami sa sobom. Nisam neko ko voli da kuka, ali sam posle svega pronašla razumevanje za sve... Oliverova porodica je imala drugačiji odnos prema meni pre nego što je Oliver stradao... Bog vam neke ljude uzme, a neke vam druge da. I posle sve što mi se dogodilo i dalje sam puna ljubavi i dalje verujem da je to spas za svakog od nas - dodala je.

Slika koja se stvorila u javnosti, i očekivanje javnosti od "udovice" nisu je sprečila da nastavi svoj život.

- Tuga je moja i to je za moja četiri zida. Život je samo jedan, i ja znam da bi moj Oliver isto to radio i isto tako se ponašao. Moj politički angažman je nešto što je takođe zasmetalo i najviše je to ono što smeta - rekla je Popović.

Kako porodica Olivera Ivnaovića prodaje imanje Albancima, a iz celog procesa su isključili njihovog maloletnog sina, Popović je naglasila da sa tom kako kaže agonijom, se uz nju bore i njeni advokati.

- Mogu da kažem da sam ja za Olivera bila najbolja žena na svetu, da je on bio čitav moj život i svet i da sam se za njega borila kao lavica. Njegova porodica nema pravo da se tako ponaša prema Bogdanu i on je njihova porodica. Najstrašnije je to što Bogdan pored braće, sestara i ujaka, raste sam. On ima sada neke druge ljude koji su deo života, a bojim se da kada budu hteli da mu priđu biće kasno - ispričala je Popović.

