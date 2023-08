DA LI SU REALNE? BIZARNI TREND NA TIK- TOKU, SOCIOLOZI ZBUNJENI: Šta to rade i šta je sledeće? Bacaćemo decu SA TERASE?

Jelena Radović sociolog gostovala je u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru sa voditeljima Milošem Anđelkovićem i Anastasijom Čanović o društvenim mrežama i njihovoj sveprisutnosti u našim životima.

Govoreći o novim trendovima na društvenim mrežama, Jelena Radović je razgovor započela primerom koji je prisutan kao "hit" gde majke ispred kamera lupaju jaje u glavu svojoj deci.

Deca ostaju zatečena i u bolu, dok je majkama očigledno smešno.

Radović je istakla da su komentari koji su upravo najaktuelniji oni negativni i oni koji kritikuju takvo ponašanje.

To rade odrasli ljudi! Gde smo to zatajili? - vajka se voditelj Anđelković na šta je Radović odgovorila:

- Osoba koja je svesne ovoga treba tako nešto da prijavi, to je nasilje koje ne sme da se toleriše. Pomerili smo tu granicu i šta je sledeće? Da bacamo decu sa terase? Moramo da budemo svesni da može da se desi. Nema granica, jer mnogi nisu svesni šta rade i da je nešto problematično. Mnogi ne komuniciraju sa decom, a nije ni ranije. Treba da radimo i sa decom i sa odraslima. Ako imamo psiholoških problema, zašto ne odemo kod psihologa - rekla je Radović.

Ceo problem uvidela je kao nešto što nije momenat edukacije na društvenim mrežama, već je na mnogim videima milion lajkova gde oni time hrane sopstveni ego, nešto što upravo samo njima nedostaje.

- Kolektivna svest se razvija u pogrešnom smeru, pa smo i mi važni pa ćemo i mi da dobjemo više lajkova od onog koji je to prvi uradio. To se na društvenim mrežama hrani i neguje, a zaboravljamo na pojedinca, šta to znači saosećanje i najrazličitije korake, i samo vrednujemo sebe i volimo sebe, zanemarujući druge i tu decu i stvaramo sijaset nekih problema kao društvo i to kažem za ceo svet koji je na tim društvenim mrežama... - rekla je Radović.

