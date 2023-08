TEMPERATURA ĆE PASTI ZA 10 STEPENI: Vremenska prognoza za Srbiju do kraja avgusta

Iako je danas u mnogim predelima Srbije bilo nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, ponegde i sa jačim olujama, nastavlja se aktuelni toplotni talas.

Već danima temperature u Srbiji dostižu i prelaze 35°C, a juče je u Leskovcu mereno 37°C. I narednih dana očekuje se sunčano i tropski toplo vreme, a vedro vreme biće rraćeno i vrlo visokim vrednostima indeksa UV zračenja.

Posle podne samo se ponegde u brdsko-planinskim predelima očekuje jači razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Noći će i dalje biti tople, u Vojvodini i u Beogradu i tropski tople, s obzirom na to da se minimalna temperatura neće spuštati ispod 20°C, u Beogradu ni ispod 23°C.

Maksimalna temperatura biće do utorka od 33 do 37°C, lokalno u nedelju i ponedeljak i do 38°C, a u Beogradu do 35-36°C.

Iz oblasti Alpa i sa severozapada u utorak posle podne i uveče očekuje se prodor hladnog fronta sa kišom i jakim pljuskovima sa grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje. Očekuje se skretanje vetra na severozapadni i osetniji pad temperature vazduha, pa će sredinom sledeće sedmice biti hladnije i za 10 stepeni, a temperature će u svim predelima da opadnu ispod 30°C.

Zatim se očekuje stabilizacija vremena i povratak tempetatura na letnje vrednosti oko 30°C, ali bez velikih vrućina. Dakle, do početka sledeće sedmice aktuelni toplotni talas doneće temperature i za 10 stepeni više od proseka, s obzirom na to da je prosek za kraj avgusta od 25 do 29°C.

Potom se sredinom sledeće sedmice očekuje pad temperatura na prosečne vrednosti, da bi na samom kraju meseca bile za nekoliko stepeni više od proseka.

Kurir.rs/Telegraf