RHMZ NAJAVIO NEVREME I NAGLI PAD TEMPERATURE: Još danas veoma toplo! Osveženje prvo stiže u ovim delovima Srbije

danas do 37 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 25, a najviša od 35 do 37.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Vetar umeren, povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 21 do 25, a najviša oko 37.

RHMZ najavio nevreme

"Danas veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 35 do 37 stepeni. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne Srbije, a krajem dana i na severozapadu zemlјe uz lokalni razvoj oblačnosti plјuskovi sa grmlјavinom.

foto: Printscreen/RHMZ

Sutra značajna promena vremena uz naoblačenje i osveženje sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom u svim krajevima, a lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode: obilni plјuskovi sa količinom kiše više od 20 mm za kratak vremenski period, grmlјavina, grad i olujni vetar u zoni najizraženijih plјuskova", navodi se u najavi RHMZ.

Pored najave velike vrućine za danas i promene vremena, RHMZ je takođe izdao i upozorenje na ove vremenske prilike.

"Danas veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 35 do 37 °S, u Beogradu oko 37 °S.

foto: Printscreen/RHMZ

Sutra lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode: obilni plјuskovi sa količinom kiše više od 20 mm za kratak vremenski period, grad i olujni vetar", navodi se u najnovijem upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji na snazi je naranžasti meteo alarm zbog visokih temperatura, dok je u Bačkoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM na snazi i upozorenje zbog grmljavine i kiše.

foto: Printscreen/RHMZ

Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Vreme narednih dana

U utorak se očekuje osveženje sa kišom i pljuskovima u svim predelima. Vetar najpre istočni i jugoistočni, a zatim severozapadni, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 20°C, maksimalna od 25°C na severozapadu do 31°C na jugu, ali i tamo u daljem padu. Uveče su mogući kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura u 22h od 17°C do 22°C.

U sredu i četvrtak svežije sa kišom i pljuskovima povremeno. U petak i za vikend sunčani periodi i postepeno toplije.

(Kurir.rs)