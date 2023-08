"DEVOJČICA OTIŠLA NA SASTANAK U KAFANU, ČEKAO JE 4 PUTA STARIJI MUŠKARAC" Konobari odjednom misteriozno nestali, usledio UŽAS

Maja Raković, generalni sekretar Biroa za borbu protiv trgovine ljudima gostovala je u emisiji "Puls Srbije" a u razgovoru se dotakla raznih događaja koji uznemiriju javnost.

Naime, lažni monah seksualno je uznemiravao trinaestogodišnju devojčicu, a zatim da je otac obljubio ćerku, a onda je podvodio drugim muškarcima.

Na samom početku razgovora naglasila je da su pedofili, čak i nakon odležane kazne povratnici.

- Jako je teško kontrolisati gde se kreću danas. Kada je reč o njihovom zapošljavanju mora se reći da javni sektor vodi računa da to nisu vrtići, škole... Pitanje je koliko se to proverava. Ipak, za svaki posao se traži provera da niste krivično gonjeni. To treba biti prioritet - istakla je Raković. Roditelji moraju znati da li u komšiluku postoje ljudi koji su registrovani u tom smislu.

- Vi kao roditelj treba da znate da li imate lice koje je registrovano. To će se ralizovati i imamo dužnost da bezbednost dece bude na najbvišem nivoU! U oktobru 2020. godine je registrovano 279 pedofila, 2021. 316, a 2023. preko 600! I do sada te brojke su rasle, posebno i zato što postoji obljuba i eksploatacija u porodici! Ne možemo to poistovetiti sa svim porodicama, ali je čest primer - rekla je Raković.

Podsetila je na slučaj pedofila koji je u termosu imao skrivenu kameru i njom beležio dečicu na plaži.

- Lice vašeg deteta može biti projektovano na telo, i kasnije ne možete biti sigurni gde će to završiti. Njihov način pribavljanja i vrbovanja je veoma opsežan. Mi smo se veoma opustili. Moramo se kao društvo presabrati i ne puštati decu golu da se kupaju, a sa starijom decom obavezno razgovarati, ne objavljivati fotografije golišave dece - upozorila je Raković i dodala:

- Čak i obrisana fotgrafija ostaje na internetu trajno kao senka!

Voditelj Miloš Anđelković, zaprepašćen brojkom od 679 registrovanih zlostavljača, upitao je šta je to što možemo učiniti? Raković ponovo ističe da kultura digitalnog prezentovanja osoba mora biti diskretno .

- Samo je na roditeljima kako će prezentovati prisustvo svoje dece u digitalnom svetu. U svakom trenutku 700.000 vrbovatelja postoje na društvenim mrežama i vrbuju. Imamo samo jedan zableežen slučaj u Grčkoj, a zamislite koliko se tih situacija dešava u svetu sada i na društvenim mrežama. Oni biraju fotografiju shodnu uzrastu koje targetiraju. Putem komunikacije i psihologijom oni udaljavaju osobu od roditelja i prijatelja i to je emotivna kontrola. Devojčica je tako otišla na sastanak i zatekao je četvorostruko stariji čovek i zlostavljač devojčica je bila povređena čašom u glavu, a kafana u kojoj se našla odjednom su misteriozno nestali konobari. Uspela je da pobegne jer je bila fizički aktivna, pala je pod kola i tako je spasena - rekla je Raković.

Stalno potenciramo roditelje jer su oni presudni za vaspitanje.

- Deca moraju čuti priče i ispovesti da bi deca znala, jer često ne slušaju roditelje. Postoje roditelji čija su deca uhvaćena, silovana i ubijena. Tako će sva deca moći da čuju, a kontrola biti stavljena na veći nivo - preporučila je Raković.

