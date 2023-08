LAŽNI MONAH ŽIVEO KOD NADRILEKARKE, DEVOJČICU (13) NAGOVARAO NA BLUD: Meštani o strašnom slučaju kod Čačka, progovorio i sveštenik

Slučaj polnog uznemiravanja u selu kod Čačka šokirao je javnost.

Muškarcu (62) koji je polno uznemiravao trinaestogodišnju devojčicu određen je pritvod do 30 dana. Lokalni sveštenik tvrdi da lažni monah godinama obmanjuje seljane, na šta on upozorava na propovedima.

- Posle liturgije meštanima govorim i o štetnosti nadrilekarstva koje je u našem selu toliko očigledno, ko se još vodom izlečio?! A što se monaha tiče, zar zaista verujete da postoji manastir koji bi njemu dozvolio odsustvo po nekoliko meseci koliko provede u gostima kod travarke, ako uopšte tako mogu da je nazovem - kaže lokalni sveštenik u selu kod Čačka.

Agoniju kroz koju je dete prošlo opisala je komšinica koja je naišla u trenutku kada se dete otrglo iz kandži zlostavljača. Iz Mileševske eparhije se još nisu izjasnili da li navodno monah ima bilo kakve veze sa crkvom, budući da se u selu predstavlja kao monah iz Prijepolja.

- Išla sam ulicom kada je na mene naletela komšinicina praunuka, sva u suzama, potpuno izbezumljena, vrišteći i zapomažući. Pokušala sam da je smirim i pričam sa njom, ali je to u prvi mah bilo nemoguće jer je dete plakalo i bilo potpuno van sebe - priča komšinica koja je bila prisutna i kada su ostale komšije priskočile u pomoć.

- Nasrtaj na dete se odigrao u komšinicinom dvorištu, gde je monah bio u gostima. Devojčica se vraćala iz prodavnice kada je on zaustavio na putu i počeo da je ispituje, najpre za mamu, tatu, školu... Dete kaže da je tada pozvao da sedne i predahne, a ona je pristala. Inače monaha znamo svi u selu, jer na imanje kod komšinice koja se predstavlja kao travarka dolazi godinama i ostaje po par meseci. Tek što je sela na stepenice, dete kaže da joj je prišao i počeo da priča za nju neverovatne stvari. Rekao joj je da ona sada ulazi u pubertet i da bi odnose trebalo da ima sa starijim muškarcima, kao što je on i da će on biti pažljiv. Devojčica kaže da je tada krenula da beži, ali da je on ščepao i krenuo da dodiruje po grudima i genitalijama - priča usplahireno žena, dodajući da sumnja da je zbog prisustva starijih komšija, dete isptičalo samo deo agonije.

Naša sagovornica kaže da su meštani istog trenutka pozvali detetovu prabaku sa kojom živi, a potom i policiju.

- Međutim, tada se dogodio novi incident. Komšinica kod koje je monah odseo ga je sakrila u kući i čak je ušla u svađu sa nama braneći ga rečima da je devojčica sve to izmislila. Samo zahvaljujući prisebnosti nekolicine seljana, travarka i monah nisu prebijeni - priča ogorčeno ova žena.

Ona veruje da će se tokom ove istrage potegnuti i pitanje "nadrilekarstva" koje se godinama obavlja na imanju travarke.

- Mi smo svi u strahu, jer ovde dolaze razni ljudi. Dolazili su rođaci nevoljnika kojima je travarka uzimala silne pare, a oni preminuli. Rodbina je dolazila i tražila novac natrag, umalo jednom nismo izginuli. Svi u komšiluku znamo da travarka leči nekakvom vodom koja navodno izvire na njenom imanju, a tu vodu u bazene dovoze cisternama iz JKP "Vodovod" u Čačku, to svi u selu znaju - priča naša sagovornica dodajući da su zdravstveni tretmani kod njihove komšinice prošli mnogi poznati političari, zajedno sa članovima svojih porodica.

Kurir.rs/D.Č.