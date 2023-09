U Manastiru Rođenja Svetog Jovana Krstitelja u subotu u Jasenovcu služena je liturgija i održano molitveno okupljanje i centralno obeležavanje Svetih novomučenika jasenovačkih.

Liturgiji je prisustvovala i ministarka pravde Maja Popović, kao lični izaslanik predsednika Republike.

Ona je prvi srpski državni zvaničnik koji u zvaničnom svojstvu došao u Jasenovac, od 1945. godine.

foto: Profimedia

O obeležavanju svetih novomučenika jasenovačkih govorio je gost "Pulsa Srbije" Dejan Ristić, istoričar i direktor Muzeja žrtava genocida.

Prvo je komentarisao od kolikog je značaja što je državni zvaničnik prisustvovao ovom događaju, ali i kakve su poruke:

- Pre svega, smatram da ćemo tek u vremenu koje dolazi biti svesni šta se odigralo u subotu u Jasenovcu. Dakle, ono što naša javnost u manjoj ili većoj meri zna je to da je od 1945. godine u kontinuitetu onemogućeno srpskim zvaničnicima da u zvaničnom svojstvu odlaze u Jasenovac. Tako je bilo sve do subote, kada je ličnom izaslaniku predsednika Srbije, omogućeno od strane hrvatskih vlasti da ne smetano u svojstvu člana Vlade dođe u Jasenovac, oda počast žrtvama i prisustvuje svetoj arhijerejskoj liturgiji i osvećenju novouspostavljene istraživačke biblioteke u Jasenovcu.

01:28 SRBIJA NIJE PRISUSTVOVALA JASENOVCU OD 1945. EVO KAKO JE TO USPELA OVE GODINE! Istoričar: Još nismo svesni šta se tačno dogodilo!

Potom je obrazložio kako je do toga uopšte i došlo:

- Mi na tome radimo godinama i naša javnost zna da je prošle godine bilo više pokušaja predsednika Republike da poseti Jasenovac, ali mu to nije bilo omogućeno. Nakon toga, dodatno su intezivirani razgovori sa hrvatskom stranom, njihovim vlastima, kako bi se konačno omogućile nešto što je civilizacijska tekovina u čitavoj Evropi. A to je da zvaničnici matičnog naroda, koji je postradao na nekom lokalitetu, mogu nesmetano, bez dodatnih kriterijuma, da posete to gubilište. To je nezabeležen slučaj u Evropi od 1945. godine, da je državnim zvaničnicima onemogućeno. Ako se neko pita 'pa dobro, ko im je branio', ali ne možete tako ići gde vi hoćete kada ste državni zvaničnik. Za to postoje kriterijumi, a naši zvaničnici su pokušavali u prošlosti da dođu u Jasenovac, ali su bili vraćeni.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

12:59 POTRESNO! Majka Čede Jovanovića preživela Jasenovac: Poznati političar prvi put progovorio o porodici IZNEO NEPOZNATE DETALJE