DEČAK UBICA IZ RIBNIKARA KRENUO U ŠKOLU ONLAJN: Poznato kako i odakle prati nastavu, profesorima u početku bilo čudno

Dečak ubica (14), koji je 3. maja u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru usmrtio devetoro drugara i čuvara škole školsku nastavu prati onlajn, iz posebne prostorije koja se nalazi u sklopu ustanove u kojoj boravi.

Dečaku je navodno obezbeđena prostorija u kojoj ima sve što mu je potrebno da bi pratio nastavu onlajn.

"Od početka je bilo jasno da dečak neće moći da ide u školu i niti da izlazi iz ustanove u kojoj se nalazi. Zbog celokupne situacije nije bilo prihvatljivo ni da mu profesori dolaze, te je odlučeno da u sklopu klinike dobije prostoriju iz koje će pratiti nastavu. Nastavno osoblje iz te osnovne škole drži mu časove onlajn", tvrdi izvor lista.

Ističe i da u toj prostoriji dečak ima svu potrebnu opremu, ali da se s ocenama još nije krenulo. "Njemu je obezbeđena tehnologija, pomoću koje prati nastavu, a ocene, koliko mi je poznato, još nisu počele. I samim profesorima je u početku bilo čudno, imali su određenu zadršku jer treba da predaju učeniku koji je pre nekoliko meseci ubio drugare, čuvara škole i počinio stravičan masakr, ali ipak, zasad, sve teče kako treba", objasnio je on.

On dodaje da je sve ovo bila novina i za profesore koji drže nastavu dečaku ubici jer oni uglavnom rade s teško obolelom decom. "On je zdravo dete, nema nikakve smetnje u razvoju, tako da s te strane nastavnici nemaju problem, ali svakako da im je novina. Prvenstveno zbog cele situacije jer se radi o dečaku koji je počinio stravičan zločin, a drugo jer s njim nemaju poseban sistem rada, kao što to obično imaju s decom koja inače pohađaju ovu školu", naveo je izvor.

Kurir.rs/Republika