DEČAK UBICA POLAŽE MATURU! Doneće mu udžbenike, a ovako će završiti 8. razred

Dečak ubica, koji je 3. maja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", čiji je učenik sedmog razreda bio, ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, nastaviće školovanje onlajn! Kako Kurir saznaje, nastava će mu se držati po modelu kako je za učenike bila postavljena u vreme korona virusa.

- Nastava će biti organizovana na daljinu, po programu koji već sprovodi škola "Dr Dragan Hecog". Praktično, reč je o elektronskoj učionici a na predavanjima će biti samo jedan đak, dečak-ubica, koji će ih pratiti iz svoje bolničke sobe. S druge strane, biće nastavnik predavač koji će mu držati čas, zadavati domaće i lekcije koje treba da nauči - objašnjava sagovornik Kurira.

Ograničen internet

Podsetimo, tada trinaestogodišnjak, koji je u međuvremenu napunio 14 godina ali nije krivčno odgovoran, na dan kada je počinio masakr u školi smešten je na kliniku za psihijatrijsko lečenje, zatvorenog tipa.

Svedok u istrazi

Saslušan preko video-linka

Dečak ubica, koji je od 3. maja u psihijatrijskoj klinici, podsetimo, priznao je da je počinio masakr u školi. Navodno je ispričao da mu to nisu bili drugari i da je ideju dobio gledajući dokumentarnu seriju. Uzeo je očev pištolj i počinio zločin. - On je saslušan kao svedok u istrazi koju Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi protiv njegovog oca, zbog sumnje da nije obezbedio oružje na adekvatan način i tako ga učinio dostupnim sinu, kao i zbog toga što je dečaka vodio u streljanu. I tada je saslušan putem video linka koji je uspostavljen sa bolnicom, i on nije izvođen iz klinike - podseća sagovornik Kurira.