MINISTARKA GRUJIČIĆ O DEČAKU-UBICI S VRAČARA: Odlično znam kakav je protokol ulaska u njegovu sobu a to su mi potvrdili i lekari

BEOGRAD - Ministarka zdravlja Srbije Danica Grujičić izjavila je danas da se u medijima objavljuju notorne laži o dečaku koji je počinio masovno ubistvo pre tri meseca u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu.

"Odlično znam kakav je protokol ulaska na kliniku u kojoj se on leči, kao i u njegovu sobu, i tvrdim da je apsolutno nemoguće da je on rekao sve ono što se pojavljuje u medijima kao da su njegove reči. To su mi potvrdile kolege lekari", rekla je Grujičićeva za list Politika.

Ona je apelovala na novinare "da više ne objavljuju ništa o njemu, jer on treba da bude, zbog raznih objava i lajkovanja na društvenim mrežama, zaboravljen".

"Lekciju smo naučili i nikad više ne smemo da dozvolimo da se tako nešto dogodi. Ko je zatajio u tom slučaju, roditelji ili sistem, to će struka reći. Ono što mi možemo jeste da izvučemo pouke i da sprečimo da se tako nešto ponovi", rekla je Grujičić.

Ona je navela da je "jasno da ne postoji ni bezbednosna agencija, ni vojska, ni obaveštajna služba koja može da predvidi da dete od 13 godina uđe u školu i pobije svoje drugove, po mom mišljenju, to je nepredvidivo".

Učenik je 3. maja ubio devet đaka i čuvara škole.

Kurir.rs/Beta/Politika