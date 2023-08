Trećeg maja desio se tragičan događaj u OŠ "Vladislav Ribnikar", gde je četrnaestogodišnji učenik sedmog razreda izvršio masakr, rezultirajući smrću devetoro ljudi, uključujući čuvara.

Tog jutra u 8:40, opremljen municijom i dva pištolja, ušao je u školske prostorije. Prvo je pucao na radnika obezbeđenja, a potom i na devojčice koje su se zatekle u hodniku. Nakon toga je ušao u učionicu na čas istorije kada je ubio svoje vršnjake iz razreda.

foto: Nemanja Nikolić

Tragedija se odigrala sa smrtonosnim ishodom za devetoro školskih drugova i radnika obezbeđenja, dok je četvoro njih ranjeno.

Gošća Pulsa Srbije je advokatica Zora Dobričanin Nikodinović, koja zastupa porodicu jedne od žrtava masakra.

Ona se osvrnula na saslušanje dečaka ubice, te je rekla da niko nije ni trnuku poveravao u njegove reči kada je iskazao kajanje.

00:54 NA SASLUŠANJU SAM DEMANTOVALA BRANIOCA UBICE JER JE IZNELA OVE DETALJE Advokatica oštećene porodice: Niko nije poverovao!

- Što se saslušanja tiče, jedino sam rekla da sam demantovala koleginicu braionica, koja je prethodno iznela par nekih detalja koji nisu bili tačni. Odnosno da li je oružje bilo adekvatno obezbeđeno i u vezi sa tim da je dečak ubica izrazio kajanje. Dakle, niko do nas, ni mi punomoćnici, ni oštećeni, nismo niti jedan njegov gest nije shvatio kao bilo kakvo kajanje. To su bile neke reči koje bi mogle značiti, ali reči bez izraza su samo reči. Niko od nas nije poverovao da je on izrazio kajanje. To smo i komentarisali.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

08:31 DEČAK UBICA BI MOGAO DA OSTANE U USTANOVI DOŽIVOTNO ali postoje i druge mogućnosti! Stručnjaci objasnili čija je odluka presudna