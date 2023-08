Prošla su tri meseca od masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar" i masovnog ubistva u okolini Mladenovca .

Kada je reč o masakru u školi Vladislav Ribnikar, istraga je do sada otkrila da je : * Otac angažovao najboljeg instruktora pucanja za svog sina. * Da je takozvani spisak smrti bio znatno duži. * Dečak osumnjičen za ubistvo guglao je da li mu preti doživotna robija. * Da je dečak koji je pucao smatrao da mu deca iz škole nisu prijatelji.

Uglješa Grgur, narodni poslanik i privatni detektiv, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je prokomentarisao činjenicu da je otac angažovao najboljeg instruktora pucanja za svog sina, što je ukazalo na to da je dečak bio profesionalno obučen za rukovanje oružjem.

02:24 OTAC JE NAMERNO OBUČAVAO SINA DA PUCA IZ PIŠTOLJA, OBUKE SU TRAJALE NEKOLIKO MESECI! Privatni detektiv o masakru na Vračaru

- Mene uopšte ne šokira to što je to dete od 13 godina tako hladnokrvno rukovalo oružjem. Znamo da ga je otac profesionalno obučio za to. Dakle, otac je svoga sina namerno obučio da puca i rukuje oružje, ali sa kojim ciljem ne znam. Ko zna koliko ga je on vodio u streljane. Obuka je sigurno trajala par meseci i uspeo je da savlada to - rekao je Grgur.

