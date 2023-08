OD LEKARA OPŠTE PRAKSE NAJVIŠE DVE NEDELJE BOLOVANJA: Srbi zatečeni a mnogi ovo i ne znaju! Ko lažno boluje, ovako ga uhvate

Ministarka zdravlja Danica Grujičić kazala je juče, govoreći o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, da su velike pritužbe privrede zbog toga što pojedini radnici odsustvuju i po dva meseca s posla, naročito tokom leta.

Odsad će, dodala je ona, lekar opšte prakse moći da dâ samo dve nedelje bolovanja.

- Mi smo, sem za onkološke pacijente, sveže operisane i trudnice, napisali jednostavno pravilo da će lekar opšte prakse moći da dâ samo dve nedelje. Svi ostali će morati da idu na komisiju. I evo poziv komisijama Fonda da dobro gledaju o kakvim se dijagnozama radi jer ima ljudi koji zaista imaju probleme s kičmom, a 98 odsto populacije u celom svetu nekada u životu ima problem s kičmom - navela je Danica Grujičić za RTS. Dodala je da će izmenama zakona i svi građani koji imaju boračke legitimacije automatski dobiti zdravstveno osiguranje, kao i članovi njihovih porodica, ukoliko nemaju drugi vid osiguranja.

Ona je iznela i podatak da je od početka godine obavljeno deset kadaveričnih transplantacija i da su od toga presađeni 18 bubrega, tri jetre i tri srca.

- Sem jednog pacijenta, čije se stanje naknadno iskomplikovalo vezano za jetru, ostali pacijenti su svi zaista dobro i dobro su podneli intervencije. I dalje se nalaze na posmatranju - rekla je ona i dodala da je najveći broj kadavera dao KC Vojvodine.

Apelovala je na porodice da prihvate mišljenje lekara:

- Kada vam doktori kažu da je pacijent moždano mrtav, on je zaista mrtav. Srce se pretvara u jednu pumpu koja radi jedno kratko vreme, i to radi samo zahvaljujući tome što je pacijent na aparatima. Onog trenutka kad se isključe aparati, srce prestaje da radi.

Ako poslodavac posumnja može i da proveri

Za promenu i primenu ovih novina potrebno je vreme, usaglašavanje, usvajanje, pa tek onda bi stupio na snagu. Ipak, dok ne dođe do primene, treba podsetiti da poslodavac uvek može proveriti svog zaposlenog koji je na bolovanju.

Ukoliko poslodavac sumnja da bolovanje nije opravdano on ima zakonsku mogućnost da to proveri, što se može učiniti putem lekarskih komisija, ali se može uložiti i prigovor na ocenu izabranog lekara, ali i obaviti veštačenje u postupku ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja.

Dr Željko Ranilović, potpredsednik Novog sindikata zdravstva u razgovoru za "Blic" kaže da je lekar opšte nekada mogao bolovanje da otvori do mesec dana, ali da je zbog gužvi to produženo na dva meseca.

- Ukoliko ministarka zdravlja sumnja da postoje zloupotrebe, onda sigurno postoji i neki motiv zbog kojeg se zloupotrebljava privremena sprečenost za rad, ukoliko se to zaista dešava. Da li postoje ljudi, koji nisu zadovoljni na svom radnom mestu, koji trpe neke pritiske, koji nemaju adekvatne uslove? Da li postoje neka radna mesta, na kojima ne može da se zaradi dovoljno za život, i da li postoje neka sezonska radna mesta gde se za 58 dana može zaraditi više, pa da bi se tim ljudima, eventualno moglo finansijski isplatiti da im se plata umanji čak 35%, dok su na bolovanju - objašnjava Ranilović.

Dok ne dođe do promene, do tada će se i dalje primenjivati aktuelni zakon o zdravstvenom osiguranju, koji propisuje da izabrani lekar utvrđuje privremenu sprečenost za rad osiguranika do 60 dana sprečenosti za rad, osim u slučajevima bolovanja zbog nege člana uže porodice, što je 15 dana.