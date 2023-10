MIMI IZ INDIJE NE MOŽE DA SE NAČUDI SRPKINJAMA Doselila se zbog ljubavi, od svekrve naučila da kuva naša jela a ovo joj NIJE JASNO

Tanmila Mimi Simović iz rodne Indije preselila se u Srbiju zbog ljubavi. Slobodana Simovića upoznala je u Kataru preko prijatelja, i zbog njega prešla da živi u malo mesto Kolovrat u Prijepolju. Vrlo brzo osvojila je srca svojih novih sunarodnika, pa je proglašena i za omiljenu prijepoljsku snajku pre nekoliko godina. Majka je dvoje dece, sa svekrvom se odlično slaže, a sada je postala i preduzetnica.

Slobodan i Mimi Simović u ljubavi su već deset godina i vole sa kao prvog dana. Od kada je upoznao Mimi, Slobodan kaže da mu je cilj da ona bude srećna.

- Radio sam na brodu, njena drugarica je prepoznala da bih ja bio savršen muškarac za Mimi. To joj je i rekla i baš u oktobru sam ja otišao za Katar i tu smo se upoznali. Odmah smo videli da je "to to". Nije to samo da sam ja prepoznao, morale su i kockice da se slože. Video sam da ona mene voli i to mi je jako imponovalo. Odmah je energija proradila - kaže Slobodan Simović za "Prva" Tv.

foto: RTS Printscreen

Kuva od pete godine, čudno joj što Srpkinje ni sa 20 ne znaju

Srpska snajka iz Indije, Mimi, ne krije da je zahvalna na tako dobrom mužu. Kaže da je naučila da kuva srpska jela od svekrve, sa kojom se odlično slaže.

- Napravila sam pitu i svekrva je rekla da je odlično. Razlika u hrani je to što nema pirinča. Čudno mi je bilo i što devojke u Srbiji ne znaju da kuvaju sa 19, 20 godina. Ja sam naučila sa pet da kuvam. Pomagala sam majci. Volim i da nosim srpsku narodnu nošnju - kaže Mimi.

Slobodan i dan-danas gleda da svoju suprugu učini srećnom.

- Kada sam se ženio nikada mi nije bilo važno šta će moja žena raditi, moj cilj je da nju učinim srećnom. Ja sam srećan, kada je moja žena srećna. Tako gledam i dan danas. Moja žena baš voli da radi masaže i baš je srećna kad to radi, tako da sam joj pomogao da otvori salon i pomažem joj oko marketinga. Što je ona uspešnija i srećnija i ja sam - kaže Slobodan.

Slobodan i Mimi imaju dvoje dece - Vasila i Rosu, koji uglavnom više liče na mamu.

- Bilo je i loših komentara, ali ja se nisam obazirao na njih. Važno mi je bilo da nju usrećim. Srećniji sam kada vidim da je ona srećna. Kada je došla prve dve, tri godine, kao da sam imao malo dete, čak ni u prodavnicu nije išla sama, nisam smeo da je pustim da se ne izgubi negde. Ali sad je postala preduzetnica - kaže Slobodan.

Adaptacija na novo okruženje

Iako se danas u Srbiji oseća kao kod kuće, trebalo joj je vremena da se adaptira na novo okruženje.

- Kada je došla posle šest meseci je ostala trudna i tako se šćućurila u svoju kuću. Sada posle dece je krenula da se socijalizuje. Sada je živnula. Lepe je prirode i lako stupi kontakt sa svima. Živim svoj san, kao iz bajke - kaže Slobodan.

Mimi kaže da od korone niko od njene porodice još uvek nije došao da je poseti, ali da se u Srbiji oseća lepo.

- Ovde su ljudi mnogo dobri i moj muž mene voli. Bez njega nema ništa, ovde nemam nikoga, ali osećam se ovde mnogo dobro. Kao kod kuće - kaže Mimi za "Prva" Tv.

Kurir.rs/Blic