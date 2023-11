INVESTICIJE EPS-A U OIE KAPACITETE: Novi zeleni megavati u HE „Potpeć“

Akcionarsko društvo „Elektroprivreda Srbije“ priprema izgradnju četvrtog agregata u hidroelektrani „Potpeć“, kojim će dobiti dodatni kapacitet za proizvodnju električne energije iz obnovlјivih izvora. Projekat predviđa da se agregat snage 12,7 megavata postavi u novu mašinsku zgradu, oko 117 metara nizvodno od postojeće brane na Limu. Očekuje se i povećanje proizvodnje zelene energije EPS-a za oko 15,2 gigavat-časova godišnje.

Hidroelektrana „Potpeć“ deo je sistema „Limskih hidroelektrana“, izgrađena je 1967. godine na desnoj obali Lima, oko pet kilometara uzvodno od Priboja i ima tri agregata ukupne snage 54 megavata. Da bi se povećala snaga i proizvodnja HE „Potpeć“ planirana je izgradnja dodatnog agregata do kojeg će se voda iz akumulacije HE „Potpeć“ dovoditi tunelom prečnika 3,2 metra. Tunel će biti probijen kroz telo betonske gravitacione brane visoke 46 metara, koja formira akumulaciju zapremine oko 27,5 miliona kubnih metara. Na deonici od brane do agregata u novoj mašinskoj zgradi, tunel će biti ukopan u teren na maksimalnoj dubini od oko 19 metara.

foto: EPS

- U toku je usaglašavanje tenderske dokumentacije, u skladu sa procedurama Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. Očekivani rok za završetak tenderske dokumentacije je četvrti kvartal 2023. godine. Tender za projekat izgradnje četvrtog agregata HE „Potpeć“, uz revitalizaciju postojeća tri agregata, mogao bi da bude raspisan u drugom kvartalu 2024. godine. Potpisivanje ugovora sa izvođačem očekuje se u četvrtom kvartalu 2024. Novi agregat obezbediće efikasan rad elektrane sa garantovanim protokom - rekli su u EPS-u.

Plan je da četvrti agregat bude u funkciji pre početka revitalizacije postojećih agregata i tako zameni proizvodnu jedinicu koja se u tom trenutku revitalizuje. Na taj način nadoknadila bi se u potpunosti proizvodnja energije tokom zastoja agregata na kojem se obavlјaju radovi. Novi agregat nastaviće redovnu proizvodnju električne energije i nakon završetka revitalizacije osnovnih agregata.

Nova snaga

Elektroprivreda Srbije planira da iskoristi potencijal obnovlјivih izvora energije – vode, vetra i sunca. Projekti uklјučuju vetroelektranu Kostolac, snage 66 megavata i solarne elektrane, koje će biti izgrađene na lokacijama postojećih termoelektrana. Predviđena su i investiciona ulaganja koja će omogućiti da se unapredi iskorišćenje hidroenergije. To uklјučuje revitalizaciju i povećanje kapaciteta postojećih hidroelektrana. Pored HE „Potpeć“, najznačajniji projekti su adaptacija i investiciono održavanje HE „Bistrica“, revitalizacije HE „Đerdap 2“ i „Vlasinskih hidroelektrana“.

Promo