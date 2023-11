PONOVO NAM STIŽE NEVREME ZA VIKEND: Novi ciklon dolazi sa Atlantika, Evropa i Srbija biće na udaru orkanske oluje!

U subotu ujutro na severu Srbije biće suvo, a u ostalim predelima pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima.

Tokom dana u svim predelima Srbije biće oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Veća količina padavina očekuje se u južnim i istočnim predelima i u tim predelima očekuje se od 20 do 50 litara kiše po kvadratnom metru.

Znatno manje padavina očekuje se u Vojvodini. I u subotu će duvati jugozapadni vetar, ali će biti slab. Ipak, zbog čestica peska iz Sahare i dalje se očekuje prljava kiša.

Zbog vedrog vremena jutro će biti hladno na severu Vojvodine, uz temperature od 6°C, dok će u ostalim predelima biti toplije, uz temperature i do 14°C. Tokom dana biće svežije, uz temperature od 13°C na jugu do 19°C na severu Srbije, u Beogradu do 18°C. Posle podne na zapadu Srbije očekuje se razvedravanje i ono će prema kraju dana proširiti i na ostale predele.

Nakon stravične orkanske oluje koja se juče i danas obrušila na Evropu, Evropu će sutra pogoditi novi ciklon sa Atlantika, uz novu orkansku oluju. Ovaj ciklon delovaće na vreme u Srbiji u nedelju i doneti sličnu vremensku situaciju današnjoj.

Zbog južnog strujanja u prededjem delu ciklona, prema našem području strujaće topla vazdušna masa sa juga i sa Mediterana. Maksimalna temperatura biće od 18 do 24°C, u Beogradu do 23°C.

U nedelju će ujutro i pre podne biti suvo. Sredinom dana u Vojvodini, a posle podne i uveče i u ostalim predelima očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskvovima sa grmljavinom. Ovo pogorašnje vremena biće posledica premeštanja hladno fronta u sklopu ciklona. Ovaj hladni front kao i danas ni u nedelju neće doneti značajnije zahlađenja, a duž njega najviše će biti konvektivnih oblaka i grmljavinskih nestabilnosti, što je neuobičajena pojava za ovaj deo godine.

Ponovo će duvati jak, na udare i olujni jugozapadni vetar, a u atmosfri nad nama i dalje će biti peska, pa se očekuje prljava kiša. Udri vetra biće i do 70-80 km/h. U toku večeri i noći sa severozapada se očekuje razvedravanje. U ponedeljak će u svim predelima Srbije biti sunčano i natprosečno toplo vreme, uz maksimalene temperature oko 20°C. Prosek maksimalne temperature za početak novembra je od 11 do 15°C.

