RIGOROZNE KAZNE ZA LJUDE KOJI SU SNIMKOM OSRAMOTILI ŽENU KOJA SE POTOM UBILA! Advokatica otkrila: Porodica mora da uradi OVO!

Na društvenim mrežama pre 15 dana objavljen snimak gde se vidi žena koja je izašla iz automobila i obavila nuždu ispred Narodnog pozorišta u Banjaluci.

Neko od prolaznika je to sve snimio i snimak se velikom brzinom proširio društvenim mrežema. Nakon što je video objavljen na mreži Iks, korisnici su je verbalno linčovali.

Ova žena, koja je, na vrlo neprijatan način, dospela u javnost, pre dva dana počinila je samoubistvo.Porodica D.M. za lokalne medije rekla je da čini sve kako bi se pronašla osoba koja ju je neovlašćeno snimala i eksploatisala snimak na društvenim mrežema.

O neovlaščenom snimanju i tome gde je granica između društvene odgovornosti i zloupotrebe, odgonetnula je advokatica Amina Rovčanin za "Puls Srbije".

Prvo je odgovorila da li može da se odgovara za snimanje na ulici, bez ovlašćenja druge osobe:

- To je veoma kompleksno pitanje, a u ovom slučaju imamo fotografisanje jedne osobe, koja je htela da ponizi samu ličnost pojedinca, kao takvo, delo je inkriminisano Krivičnim zakonikoim Republike Srbije, to je neovlašćeno fotografisanje. Ko snimkom ili fotografijom osetno zadre u lični život pojedinca i s tim upozna treća lica, bez odobrenja, on je počinio krivično delo, za koje je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine.

Ukoliko se utvrdi ko je čovek koji je obelodanio snimak pomenute žene, advokatica je otrkila kakva kazna ga čeka:

- U konkretnom slučaju, ne mora da znači da je reč o jednom čoveku, moguće da je drugo lice objavljivilo, a to je takođe inkriminisano pod nazivom neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje portreta snimaka i spisa, kao takvo jeste inkriminisano, jer se time osetno zadire u lični život pojedinca. Dakle, potrebna je bila saglasnost lica na koje se to odnosilo, za to je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do dve godine. Tužilac bi uglavnom bila ta osoba, ali u ovom slučaju je došlo do preminuća, pa to mogu da budu članovi porodice, pa oni moraju preduzeti gonjenje.

Potom je rekla da ne bi trebalo sve da se zaustavi na Krivično pravnom zakonodavstvu:

- Treba utvrditi da li postoji uzročno posledična veza između komentara objavljenog snimka i posledice koja je nastupila. Ovde se ne bi trebalo zaustaviti na Krivičnom pravnom zakonodavstvu, već postoji taj građansko pravni aspekt, gde se može potražiti naknada materijalne štete, ali i za duhovnu bol, ako su ugroženi čast i ugled, a to može da se odnosi i na članove njene porodice.

