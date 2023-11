U SUSRET DRŽAVNOM PRAZNIKU, DETALJNO RADNO VREME PIJACA NA DAN PRIMIRJA: Evo kako će se raditi u subotu 11. novembra

Povodom Dana primirja 11. novembra, koji je u Srbiji državni praznik, JKP "Beogradske pijace" izdale su saopštenje o radnom vremenu tog dana.

Kako navode, sve pijace koje se nalaze u sistemu ovog javno-komunalnog preduzeća radiće uobičajeno.

Zelene pijace i pijaca cveća "Krnjača" radiće od 06 do 19 časova, pijaca "Palilula" od 07 do 21 čas, dok će OTC (Otvoreni tržni centar) raditi od 08 do 16 časova.

Garaže i parking prostori koji se nalaze u okviru pijaca, takođe će raditi po ustaljenom radnom vremenu, ističe se u saopštenju.

Kurir.rs