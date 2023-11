SVI RASPUSTI ZA OVU ŠKOLSKU GODINU! Slobodni dani za đake su baš blizu, donete bitne izmene: Evo kako izgleda DETALJAN KALENDAR

Školska godina završena je ranije nego što je planirano nakon tragedija koja se dogodila u OŠ "VLadislav Ribnikar" na Vračaru. Nova školska godina imaće nekoliko izmena što se raspusta tiče.

Prvi raspust za učenike u Srbiji počeo je danas, povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu, i trajaće punih pet dana, od 8. do 12. Prethodne godine, ovo nije bio slučaj, pa su đaci imali samo jedan slobodan dan za ovaj praznik. Međutim, đaci u Vojvodini neće moći da se raduju jesenjem raspustu jer on nije deo njihovog školskog kalendara.

Zimski raspust

Zimski odmor za učenike počeće kao i svake prethodne godine, 30. decembra. Osnovci i srednjoškolci uživaće u 23 slobodna dana, a u školske klupe vratiće se 22. januara. Sa druge strane, malo drugačija situacije ponovo čeka učenike iz Vojvodine. Kao i uvek, oni će na raspust otići nešto ranije, zbog katoličkog Božića. Pa će tako na odmoru biti od 23. decembra, ali će se i ranije vratiti u školske klupe, odnosno, 15. januara.

Februar donosi novi predah i to zbog Dana državnosti Srbije - Sretenja. Promena u odnosu na prethodnu godinu jeste to što će učenici dobiti jedan dan odmora manje, pa će raspust trajati od 15. do 18. februara, a ovoga puta isti raspored čeka i đake iz severne pokrajine.

Vaskrs i Prvi maj spojeni

Prolećni raspust donosi nekoliko novih promena u odnosu na prethodnu godinu. Ovog puta, đaci iz Centralne Srbije će napustiti školske klupe 27. aprila, dok će se prvi školski dan održati 7. maja. Glavna razlika u odnosu na prethodnu godinu je što će ovaj raspust obuhvatiti dva praznika - Prvi maj i Uskrs, što ranije nije bio slučaj. Zbog toga su đaci u školskoj godini 2022/23. imali produženi raspust od 11 dana, uključujući vikend i odmor za Prvi maj. To je ukupno 5 dana više slobodno.

Vojvođanski đaci će, s druge strane, imati raspust koji je podeljen u dva dela, što je takođe značajna razlika. Njihov raspust će obuhvatiti period od 28. marta do 3. aprila, zbog katoličkog Uskrsa, a zatim će imati drugi deo raspusta od 1. maja do 6. maja, što ukupno iznosi 13 dana.

Kraj školske godine ranije

Sledeće godine, đaci će poslednji dan u klupama dočekati nešto ranije nego ove, te će već 14. juna početi raspust za osnovce, dok će se polaganje male mature organizovati od 17. do 19. juna. Kada je reč o srednjoškolcima, drugo polugodište se završava u petak, 21. juna.

Drugo polugodište za učenike IV razreda gimnazije završava se u petak, 24. maja 2024. godine, a za učenike III razreda trogodišnjeg i IV razreda četvorogodišnjeg obrazovanja stručnih škola u petak, 31. maja 2024. godine.

Drugo polugodište za učenike I i II razreda trogodišnjeg, odnosno I, II i III razreda četvorogodišnjeg obrazovanja stručnih škola, za koje je planom i programom nastave i učenja, odnosno nastavnim planom i programom propisana realizacija profesionalne prakse prema individualnom planu realizacije ove prakse za svakog učenika, završava se najkasnije u četvrtak, 15. avgusta 2024. godine, zaključuje se u Pravilniku o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2023/2024. godinu.

