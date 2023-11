RADE ŽIVI BEZ KUPATILA POD VEĆ ISTRAJALIM KROVOM! Majstori se odazvali na poziv, ALI FALI MATERIJAL: Humanost na delu! (VIDEO)

Rade je vredan radnik na lokalnoj deponiji, ali njegova zarada nije dovoljna da pokrije troškove života i adaptacije trošnog doma. Loša stolarija, dotrajali krov koji prokišnjava i nedostatak kupatila otežavaju mu život.

- Pošto imam astmu, alergičan sam na prašinu i samim tim je sve gore. Tako imam i napade, svašta nešto, jer prozori ne mogu da se otvore jer je puko jedan deo, pa sam stavio krila od drugih prozora kako bi bilo toplije - rekao je Rade.

Najteže mu pada to što mnogo radi, ali sredstva koja zaradi su nedovoljna za sve što je potrebno da njegova stara kuća postane dom.

02:19 RADE ŽIVI BEZ KUPATILA POD VEĆ ISTRAJALIM KROVOM! Majstori se odazvali na poziv, ALI FALI MATERIJALA: Humanitarna akcija!

- Svaki dan se kupam, održavam higijenu, sve je to okej, ali to mi stvara poteškoću jer nema kupatila. Pokušao sam tu nešto da uradim, ozidao sam, ali nije bilo sredstava da nastavim radove. Uvek se trudim, ali plata je takva kakva jeste, pa ne mogu ništa da uradim, to je više da se plate računi.

Za Radeta je čula humanitarna organizacija od učiteljice Vesne iz Kraljeva, koja je pomoć tražila na preko 200 adresa. Na odaziv su se javili majstori koji će besplatno adaptirati krov. Akciji se pridružio i majstor Mario, koji je aktivan na Jutjub platformi, pa je objavio i svoj apel, međutim, fali građevinskog materijala.

Pomozimo Radetu da renovira trošnu kuću na žiro račun: 265-6030310000270-03

