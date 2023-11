LEPA IVANA SE ZBOG LJUBAVI ODLUČILA NA DRASTIČAN ZAOKRET Radi posao koji NIJE UOBIČAJEN za žene a sve zbog MUŽA: Bio je oduševljen

Da u Srbiji, po nepisanom pravilu, kamione voze lepotice potvrđuje primer Ivane Lelićanin. Iako je odavno napustila rodnu Kikindu i preselila se u Beograd, od pre godinu dana, njena je, kako kaže, kuća putujuća.

Ivana je postala vozač kamiona. Pre toga, bila je kozmetičarka, a jedno vreme pravila kolače i torte. Za drastičan zaokret u njenom životu “kriva” je ljubav. Njen suprug je profesionalni vozač.

foto: Privatna arhiva

- Avanturističkog sam duha, uvek sam volela da putujem, pa je ovo, verujte, za mene posao snova. Biti sa voljenom osobom, na putu oko sveta. Mislim da bolje od toga ne može - kaže Ivana i dodaje da je za kamion položila pre nešto više od godinu dana:

foto: Privatna arhiva

- Nije bilo naročito teško, ali sam morala da se potrudim. Kad se nešto i neko voli, onda i nije teško. Suprug je bio oduševljen kad sam mu rekla da i ja hoću da vozim kamion. Radimo za jednu hrvatsku firmu, a najviše vozimo za Italiju i Španiju. Prešla sam oko 100. 000 dugih kilometra širom Evrope - priznaje lepotica za volanom teretnjaka:

- Dinamičan je ovo, ali istovremeno i odgovoran posao. Važno je da si u svakom trenutku fokusiran, oprezan i odmoran. Kao i u svakom poslu, ni ovaj ne može bez neobičnih situacija. Možda najneobičnija meni se dogodilo u španskoj prestonici. Jednom prilikom, završila sam u centru Madrida, tamo gde sigurno niko nije kamionom u poslednjih 20 godina. Do toga je došlo jer sam pratila navigaciju - prisetila se Ivana za Kurir.

foto: Privatna arhiva

- Devojke, samo hrabro. Žena je sve više u ovom poslu. To me raduje. Nadam se da će nas biti još više jer mi to možemo. I zato. Devojke, samo hrabro - poručuje Ivana.

Kurir.rs/S.U.