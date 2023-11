RUS SE PRESELIO U SRBIJU, A OVO MU JE NAJTEŽE: Želim da naučim, ali kao da pokušavam da hodam posle 20 godina u kolicima

Rusi koji su se preselili u našu zemlju svakodnevno imaju potrebu da se zahvaljuju na gostoprimstvu i nesebičnoj pomoći koju dobijaju od građana Srbije

Upravo zbog te srpske pristupačnosti, jedan doseljenik iz Rusije želeo je da obrazloži opšte prihvaćenu stvar - zašto Rusi, u odnosu na Srbe izgledaju arogantno. Neimenovani Rus je na Reditu želeo da objasni zašto i na koji način njegov narod deluje arogantno i nedruželjubivo. Opisujući njihove male razgovore na ulici kao jako kratke i hladne, pa čak i nepostojeće, priznao je da se trudi da to promeni dok je u Srbiji, međutim za njega ceo proces izgleda kao da "pokušava da hoda posle 20 godina u invalidskim kolicima".

"Najpre, želim da se izvinim za svoj loš srpski i da vam zahvalim što ste nas primili u vašu prelepu zemlju! Želeo bih da objasnim zašto toliko Rusa izgleda tako arogantno, pa čak i nepristojno (uključujući i mene, inače).

Razlog je jednostavan – mi uopšte nemamo kulturu malog razgovora. Jednostavno nemamo pojma šta da kažemo! Dakle, naš tipičan mali razgovor zvuči kao:

– Zdravo, Ivane.

– Zdravo, Sergej.

foto: Shutterstock

Posle toga počinje sumorna tišina. Lično se trudim da počnem da komuniciram onako kako je to prihvaćeno u Srbiji, ali to je kao da pokušavam da naučim da hodam posle 20 godina u invalidskim kolicima. I naravno, ovo objašnjenje se ne odnosi na one koji prkosno ne poštuju druge i ne pokušavaju da slede osnovnu pristojnost. Takvi Rusi nemaju problema u komunikaciji. Njihov problem je što su se**nje. Pokušaćemo da naučimo da komuniciramo kao normalni ljudi. Hvala!", napisao je on.

"Ne razumeju to ni na zapadu a ni na istoku"

U komentarima, ljudi su ga posavetovali da se opusti i da je svako dobrodošao dok ne pravi probleme. A onda je jedan komentar dočarao kako zapravo izgledaju naši mali prosečni razgovori onda kada sretnemo poznanika na ulici:

"Ovo je 1/1 kako pričamo kada se sretnemo kod nas na ulici... Haha, ne razumeju to ni na zapadu a ni na istoku. Toliko praznog hoda, da se nešto kaže a opet da zvuči i liči na nešto. A zapravo se ništa ne kaže:

-Gde si priko?

-Gde si prikadure?

-Šta ima j**o sebe?

-Evo malo.

-Ide, ide, pa stane, a?

-Ma jašta.. kako vama tamo?

-Evo borba neka neprestana.

-Ma ja.. kad ćeš kod mene malo naići? Kad ćemo piti kafu, rakiju?

-Pa ajde j**o ga ti možemo se naći.

-Šta ima ovako inače?..." stoji u komentaru koji je nasmejao mnoge, a koji je verovatno ipak malo zbunio Rusa.

Kurir.rs/Blic