TEMPERATURA IDE U MINUS, STIŽU JUTARNJI MRAZEVI Evo kakvo nas vreme očekuje danas

Danas periodi sunčanog vremena, a po podne će umesto severnog početi južno strujanje, donoseći malo topliji vazduh u naše krajeve. U Vojvodini jutarnji mraz do -3 stepena, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. U Beogradu drugog dana vikeda bez jakog severca, biće pretežno sunčano, a temperatura do 9 stepeni.

Ujutro na severozapadu Vojvodine, istoku i jugoistoku Srbije umereno do potpuno oblačno, a u ostalim krajevima pretežno vedro. U toku dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i suvo.

Vetar slab i umeren, u istočnoj Srbiji jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju, a zatim u skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 6 °S, a najviša od 7 do 12 °S. Uveče i tokom noći ponegde u Banatu kratkotrajna kiša.

