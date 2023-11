"AKO SUTRA UMREM DA ZNATE OD ČEGA JE!" Žena kupila čajnu, pa se šokirala: Ovo je sramota, ja sam u ŠOKU, a pukla sam i pare! FOTO

Sve su češće pritužbe potrošača na proizvode koji kupuju u trgovinskim lancima! Jedna gospođa kupila je čajnu kobasicu upakovanu, a kada je otvorila doživela je blagi šok!

Naime, kupila je narezanu čajnu kvalitetnijeg proizvođača, ali se nakon ovoga, kako je navela na Tiktoku, razočarala.

Kada je otvorila pakovanje i okrenula čajnu videla je da se ona ubuđala.

- Sramota! Plus sam pukla pare - navodi se u opisu video-zapisa koji je ova žena objavila.

foto: Printscreen TikTok

Rekla je i da ovo prevazilazi sve mere.

- Ja sam u šoku! Ako sutra umrem, da znate samo od čega je - navela je.

Jedan korisnik u komentarima je naveo da to nije od proizvođača već do magacina i prodavnice koja to skladišti.

- Vrati u radnju gde si kupila ako imaš račun - navodi se u jednom od komentara.

Kurir.rs