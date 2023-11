"PSOVALI SRPSKU MAJKU, OTKINULI RETROVIZOR": Srbi iz Sombora napadnuti u Vukovaru, a REAKCIJA HRVATSKE POLICIJE šokirala sve VIDEO

Na dan kada se u Vukovaru održala Kolona sećanja u Vukovaru, napadnuti su studenti koji su se pored Nuštra vozili u automobilu sa srpskim registarskim oznakama.

Portal Novosti je objavio snimak na kojem se vidi kako četvorica mladića izlaze iz automobila vukovarskih registarskih oznaka, viču i nasrću rukama i nogama na automobil somborske registracije.

Incident se dogodio 18. novembra oko 10 ujutro, na izlazu iz Nuštra. Novosti pišu da se sve dogodilo u prisustvu policije, međutim napadači nisu dobili nikakvu prijavu.

Svedok je za Novosti ispričao da je vozeći se u automobilu u koloni u suprotnoj traci video Audi vukovarskih registracija, iz kojeg su dvojica mladića virili sa zadnjeg sedišta. Odjednom su naglo promenili smer i ubacili se u drugu traku u kojoj je bio automobil iz Sombora.

- Auto koji je išao u suprotnoj traci je morao da se pomeri na stajalište za autobus. Da nije, došlo bi do direktnog sudara. Ubacili su se ispred mene, a iza vozila sa srpskim registarskim oznakama. Tad su počeli s gestikulacijom, trubljenjem i nabijanjem na to vozilo, dali su im do znanja da stanu. Onda sam shvatio da nešto nije kako treba, kako zbog dana koji se obeležavao tako i srpske registracije. Zato sam iz predostrožnosti upalio kameru na telefonu. Tamo se vidi da su psovali, lupali na auto i otkinuli retrovizor. Na snimku se vidi i da jedan od njih nosi crnu majicu s grbom HOS-a, ispričao je očevidac.

Pre nego što su se četvorica mladića vratila u svoj auto, jedan među njima, onaj u HOS majici, masno je opsovao "srpsku majku" osobama iz napadnutog automobila.

Naime, na snimku se vidi i policijski kombi, međutim napadači su neometano ušli nazad u svoj auto i nastavili vožnju u suprotnom smeru.

- Policijski kombi je bio pored, čak i jedan policijski auto, dva policajca su gledala u to. Napadači su seli u auto i otišli, a policajci stoje i gledaju. Nikome to ništa nije bilo čudno. Rekao sam policajcu da je nebitno ko sam ja i koje su tablice na mom autu, ali dozvoliti da neko nekoga tako brutalno napadne i da se ne reaguje na to, zaista je sramno, ispričao je svedok.

Napadnuti su rekli da su odustali od krivičnog gonjenja i privatne tužbe jer ne žele da se izlažu u javnosti.

